Рік навчання коштує 80 тис. гривень: Педан розповів, до якого вишу вступила його донька

Ведучий Олександр Педан нарешті зізнався, де ж саме навчатиметься його донька – Валерія.

Донька шоумена Олександра Педана навчатиметься в Україні, хоча вони в родині розглядали різні варіанти, зокрема й за кордоном.

Вибір Валерії впав на провідні українські виші. Загалом, донька стала студенткою Українського Католицького Університету у Львові, спеціальність "соціологія".

"Пишаюся своєю Лерою, яка, по-перше, цей період минула сама, а по-друге, обрала університет саме в Україні, тому що для нас зараз пріоритетно навчатися тут. У нашій країні найкраща освіта, і важливо, щоб українські діти її здобули й потім працювали, відновлювали й будували найкращу Неньку", - розповів Педан.

Загалом, на сайті vstup.osvita.ua зазначається, що Валерія здобуватиме освіту на контрактній формі навчання, вартість якої становить 80 тис. гривень у рік.

Нагадаємо, цьогоріч перше вересня для школярів та студентів було не таким, яким би вони хотіли його бачити. Через повномасштабну війну в Україні багато батьків вивезли своїх дітей за кордон. Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути, де та в якій країні навчатимуться доньки та сини знаменитостей.

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