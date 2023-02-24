Рік незламності: зірки пригадали, яким для них був перший день повномасштабної війни в Україні

Рівно рік тому, 24 лютого 2022 року, почалася кривава повномасштабна війна в Україні - російська армія вторглася на наші території та розпочала геноцид нашого народу.

Цей день назавжди залишиться в пам'яті кожного українця. Юрій Горбунов, Злата Огнєвіч, Надя Дорофєєва та інші зірки поділилися власними спогадами про той день, який змінив життя України назавжди.

Юрій Горбунов

Телеведучий пригадав, як того страшного ранку разом із дружиною Катериною Осадчою прокинувся від вибухів за вікном. Горбунов зізнався, що тоді дивився на хаос навкруги та був зовсім неготовий до цього, але заради дітей зміг опанувати себе й рухатися далі.

"Рік тому, о 4:20 ранку прогримів вибух, від якого ми прокинулись! Будинок здригнувся! Підскочили, відкрили штори - стовбур диму від вибуху, зовсім недалеко від нас! Що це таке? Невже всі розмови і страхи про війну таки стали реальністю? Хапаю телефон - там уже неприйняті дзвінки і повідомлення: "Прокидайтеся, нас бомблять!". Почалась війна! Сусіди - вже хтось пакував валізи, хтось стояв на вулиці і не розумів, що робити! Наші діти хоч і були налякані, але не плакали! Ми не були готові до такого! Безвідповідальні! Баки в авто порожні, тривожна валізка не зібрана, холодильник майже порожній! Але саме діти примусили нас отямитись і діяти", - пригадав ведучий.

Попри все, Горбунов вірить, що зовсім скоро на Україну чекає перемога.

"Минув рік! Рік, який змінив усіх нас! Змінив Україну! Змінив світ! Віримо, що новий рік буде переможним! Сумніву не має жодної краплі! Але до сих пір не можу відповісти на питання - "Як таке могло взагалі статися?" - написав ведучий.

Надя Дорофєєва

Як для багатьох українців, для співачки перші дні війни стали найстрашнішими спогадами в житті. Надя пригадала, як під звуки вибухів та сирени ховалася з друзями під сходами у власному будинку.

"Ще ніколи в житті мені не було так страшно, як у ті перші дні повномасштабної війни. Не нашої війни, яка стала нашою реальністю. Цей перший день я зустріла у своєму домі, вільною, наляканою, разом з друзями. Пам‘ятаю, що в той момент ніхто не знав, що робити. Пам’ятаю, як раптом в перший день не стало продуктів у магазині. Як діяти, звідки брати гроші, як врятуватись, як допомагати… А ще будильник кожну ніч перші 3 тижні на 3 ночі і 6 ранку, щоб подивитись новини.

А далі: нові герої, телеграм-канали, волонтери, журналісти, "Ой у лузі...", brave, "Шо ви, браття?", "Думи". "Думи" - пісня, з якою я нарешті прокинулась від ступору і шоку. Ну а далі вже нічого не страшно", - поділилася Дорофєєва.

Санта Дімопулос

24 лютого 2022 року співачка запам'ятала у найдрібніших деталях. За декілька днів до війни, пригадала Санта, вона намагалася якомога сильніше насолодитися рідним містом та відчувала тривогу за майбутнє.

"Непростий день сьогодні... Він повертає мене у минуле, де я на підкірці пам'ятаю кожну деталь. За два дні до початку війни я не могла надихатися улюбленим містом, гуляючи годинами. А потім до пізньої ночі сиділа на роботі, намагаючись встигнути якнайбільше. Якийсь свербіж усередині мене, тиск давали сигнали тривоги. А вранці ми прокинулися від вибухів, розгублені очі чоловіка та його слова: "Почалася війна"... Пам'ятаю, як кричала, що нікуди не поїду, що це помилка, і такого просто не може бути. Розгубленість, сильний біль, страх за дітей, жах і повний шок від неможливості того, що відбувається. Рік у забутті, втрачені, надламані, вибиті зі свого життя. Рік постійної допомоги та підтримки. Найскладніший рік у житті кожного українця", - поділилася Санта.

Анна Кошмал

Для акторки ранок минулого року також розпочався з паніки та страху за себе й сина. Анна пригадала, як одягала на дитячу піжаму куртку та бігла з маленьким Михайлом до укриття.

"Збори, дзвінки, дитяча куртка одягнута на піжаму, страх, паралізованість... ніколи не забудемо!" - описала свої відчуття акторка.

Кошмал також поділилася кадрами, які знімала під час повітряної тривоги, сидячі в укритті.

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Григорій Решетнік

У роковини повномасштабної війни шоумен поділився відеозверненням, яке записав 24 лютого 2022 року. Тоді Григорій дуже емоційно звернувся до своїх підписників та закликав не піддаватися паніці й вірити в те, що ми вистоїмо.

Також телеведучий записав звернення сьогоднішні вранці та сказав, що як і рік тому, він із родиною залишається в Києві та вірить в Україну.

"Хочу сказати доброго ранку! Тому що він значно добріший, спокійніший, ніж рік тому. Я і моя сім'я в Києві, дітей відвів до школи. Дуже тішить, що сьогоднішній ранок і ніч були спокійними", - додав Решетнік.

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Злата Огнєвіч

Той ранок назавжди залишиться в пам'яті і співачки Злати Огнєвіч. Зірка поділилася, як у перші години її заспокоювала мама та казала, що любить її.

"Я все життя пам‘ятатиму той лютий ранок, вибухи за вікном і тихий голос мами в слухавці: "Доню, бережи себе… Я тебе дуже люблю…". Багато хто з нас навіть не уявляв, що доведеться назавжди прощатися з близькими, рідними домівками, мріями, здобутками, своїм звичним життям ….. Багато хто з нас не уявляв, на які звірства і жорстокість, ненаситну лють і ненависть здатен ворог. Але тепер це знає і бачить увесь світ", - написала Злата.

Володимир Остапчук

А ось Володимир Остапчук зізнався, що в його пам'яті залишився лише кумедний спогад про його 24 лютого. У стресі мозок залишив лише те, що здавалося тоді найменш травмувальним.

"Може, пам'ять блокує цей день, не знаю. Зі смішного пам'ятаю, що як почув перші вибухи і винищувачі над будинком, подумав: "Бл*, мені ж сьогодні йти брекети знімати! Та йо-майо! Тепер що, вмирати некрасивим?" - поділився шоумен.

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