Рікі Мартін на рідкісних фото показав 15-річних синів-красенів і розсекретив, як вони проводять час

Пуерто-риканський співак Рікі Мартін не надто охоче тішить прихильників сімейним контентом та майже не показує своїх синів.

Однак цього разу виконавець зробив виняток. Артист показав, як проводить час із 15-річними близнюками. Рікі Мартін разом із синами вирушив на відпочинок. Сімейство для своєї подорожі обрало Японію.

Рікі Мартін із синами / Фото: instagram.com/ricky_martin

Співак разом із 15-річними Матео і Валентино влаштував екскурсію країною. Зокрема, вони милувалися краєвидом на вулкан Фудзіяма, цвітінням сакури, а також досліджували традиційні японські будиночки. Звісно, сімейство під час подорожі зробило чимало фото, якими Рікі Мартін і поділився у своєму Instagram.

Рікі Мартін із синами / Фото: instagram.com/ricky_martin

"З цими двома хлопцями завжди сходить Сонце", — підписав кадри з синами музикант.

Сини Рікі Мартіна / Фото: instagram.com/ricky_martin

Син Рікі Мартіна / Фото: instagram.com/ricky_martin

Зазначимо, Рікі Мартін став батьком 6 серпня 2008 року. У співака народилися сини-близнюки завдяки сурогатному материнству.

Нагадаємо, нещодавно український співак Віктор Павлік вперше за тривалий час показав свого дорослого сина. Виконавець привітав Олександра з 40-річчям.

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