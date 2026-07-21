Рікі Мартін після обіцянки приїхати до України оскандалився зверненням російською мовою в Казахстані

Рікі Мартін / © Associated Press

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Пуерториканський співак Рікі Мартін, який раніше публічно підтримував Україну та заявляв про бажання приїхати сюди з концертом, опинився в центрі гучного обговорення після свого виступу в Казахстані.

Артист дав концерт в Алмати, де несподівано звернувся до публіки російською мовою. Саме цей епізод швидко розлетівся соцмережами та особливо потішив російські пропагандистські ресурси, які почали активно поширювати відповідні відео. Спершу співак привітав глядачів, а потім подякував їм за прийом.

«Добрый вечер, Алматы! Спасибо!"— виголосив зі сцени зірка

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Скриншот з відео в соцмережах Рікі Мартіна

Після короткого звернення російською Мартін перейшов на англійську. Він висловив вдячність публіці за теплий прийом, пообіцяв ще раз завітати до Казахстану та не приховував захоплення місцевими стравами. Водночас саме використання російської мови стало предметом жвавих дискусій, адже останніми роками мовне питання в Казахстані набуло особливої чутливості.

Варто додати, що останнім часом чимало світових артистів обирають Казахстан для гастролей, оминаючи Росію. Однією з причин називають можливість зустріти там численну російськомовну аудиторію без проведення концертів безпосередньо в РФ.

Рікі Мартін / © Associated Press

Нагадаємо, раніше Рікі Мартін демонстрував зовсім іншу позицію щодо України. Артист підтримав українську прихильницю, яка розповіла, що його творчість допомагає їй переживати війну.

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