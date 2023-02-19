Рікі Мартін приголомшив змінами у зовнішності 14-річного сина-красеня

Зірковий батько похизувався, як виріс його син Валентино.
Пуерто-риканський співак Рікі Мартін рідко ділиться з шанувальниками фото своїх дітей.
Тож новий знімок у Instagram виконавця зі старшим сином, 14-річним Валентино, спричинив справжній фурор серед підписників зірки. У фотоблогу Рікі Мартін розмістив кадр хлопця, коли він відвідував перукаря.
14-річний Валентино зображений у перукарському фартуку з чубчиком на чолі: "Більше не дитина. Мій син. Валентино, 14 років", - підписав фотографію гордий батько.
Зазначимо, що у Рікі Мартіна та його партнера, шведсько-сирійського художника Джована Йосефа четверо дітей, які з'явилися на світ за допомогою сурогатної матері. Батьком близнят Маттео і Валентино, які з'явилися на світ 6 серпня 2008 року, Мартін став ще до укладання шлюбу з Йосефом. Закохані одружилися 2018 року. Пізніше вони стали батьками для Люсі та Реннера, яким зараз по чотири роки і яких теж народила сурогатна матір.
Нагадаємо, раніше Рікі Мартін замилував шанувальників спільною родинною світлиною зі своєю донечкою. Артист показав, як дівчинка підросла.
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