Рікі Мартін приголомшив змінами у зовнішності 14-річного сина-красеня

Пуерто-риканський співак Рікі Мартін рідко ділиться з шанувальниками фото своїх дітей.

Тож новий знімок у Instagram виконавця зі старшим сином, 14-річним Валентино, спричинив справжній фурор серед підписників зірки. У фотоблогу Рікі Мартін розмістив кадр хлопця, коли він відвідував перукаря.

14-річний Валентино зображений у перукарському фартуку з чубчиком на чолі: "Більше не дитина. Мій син. Валентино, 14 років", - підписав фотографію гордий батько.

Син Рікі Мартіна Валентино / Фото: instagram.com/ricky_martin

Зазначимо, що у Рікі Мартіна та його партнера, шведсько-сирійського художника Джована Йосефа четверо дітей, які з'явилися на світ за допомогою сурогатної матері. Батьком близнят Маттео і Валентино, які з'явилися на світ 6 серпня 2008 року, Мартін став ще до укладання шлюбу з Йосефом. Закохані одружилися 2018 року. Пізніше вони стали батьками для Люсі та Реннера, яким зараз по чотири роки і яких теж народила сурогатна матір.

Рікі Мартін з партнером та дітьми / Фото: instagram.com/ricky_martin

Рікі Мартін з партнером Джованом Йосефом / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Рікі Мартін замилував шанувальників спільною родинною світлиною зі своєю донечкою. Артист показав, як дівчинка підросла.

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