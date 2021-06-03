Рікі Мартін про доленосну зустріч з чоловіком: "Я побачив його і вирішив, що одружуся з ним"

Пару поєднало мистецтво.

Пуерто-риканський поп-виконавець Рікі Мартін ось вже чотири роки перебуває у шлюбі з шведсько-сирійським митцем Джваном Йосефом.

Схоже, що закоханих поєднала сама доля. Як розповів співак в інтерв'ю People, познайомився він зі своїм партнером 2016-го року у Instagram. Тривалий час чоловіки обговорювали мистецтво у переписці.

"Мені дуже сподобалося його мистецтво, але я також подумав про себе: "Боже мій! Ти найгарніший чоловік, якого я коли-небудь зустрічав". Ми переписувалися у Instagram протягом шести місяців, цілком платонічно", - зазначив Мартін.

Рікі Мартін та Джван Йосеф / instagram.com/ricky_martin

За шість місяців зірка прилетів до Лондона, де на той момент мешкав Йосеф. Рікі пригадує, що тільки-но вийшов з машини і побачив Джвана, то зрозумів, що це – доля.

"Через шість місяців я приїхав до Лондона і коли я вийшов з машини і побачив його, я сказав: "О боже, я одружуся з ним". Цікаво, що він також так само подумав у цей момент. Він найромантичніший чоловік, якого я зустрічав", - розповів артист.

Рікі Мартін з партнером / out.com

Розповів Рікі й про те, чи не замислюються вони з Джваном про поповнення у родині. Як відомо, подружжя вже виховує чотирьох дітей, яких народила сурогатна матір. 11-річні двійнята Матео й Валентино з'явилися на світ, коли Мартін ще був самотнім. Однорічна донька Люсія та однорічний син Ренн з'явилися на світ вже у шлюбі з Йосефом. Та на цьому, каже Мартін, вони зупинятися не збираються.

Рікі та Джван з дітьми / instagram.com/ricky_martin

Артист вже заморозив свої ембріони, аби мати можливість у майбутньому мати ще дітей.

"Так, ми хочемо більше. Є заморожені ембріони. Я пам'ятаю, кожної неділі у будинку моїх дідуся та бабусі збиралося 34 онуки. Я завжди казав: "Одного дня я хочу відчинити двері свого будинку і побачити багато дітей, які будуть бігти до мене і казати: "Тату, татусю". Це те, про що я завжди мріяв", - зізнався Мартін.

Нагадаємо, у липні минулого року Рікі Мартін з чоловіком вперше показали усіх своїх чотирьох дітей на одному знімку. Родина знялася для британського Vogue.

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