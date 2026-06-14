Рікі Мартін публічно звернувся до українки після її щемливого зізнання про його музику під час війни

Рікі Мартін / © Associated Press

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Пуерто-риканський співак Рікі Мартін розчулив щемливим зверненням до українки Олени, якій його музика «допомагає переживати війну».

Історія почалась з того, що жінка побувала на концерті виконавця. Звичайно, вона зробила відео з виступом артиста. До Олени звернувся фан-клуб Рікі Мартіна з проханням дати дозвіл на публікацію ролика. Між українкою та адміністратором зав’язалась розмова, в якій вона щиро зізналась, що саме музика співака відволікає її від жахливих реалій війни. Тим часом фан-клуб не лише опублікував відео, а й додав це повідомлення Олени.

«Я з України, і слухаю пісні Рікі Мартіна щодня від 4 років. Його музика допомагає мені залишатися сильною та пережити війну, яку моя країна переживає останні 4,5 роки. Дякую за радість, енергію та надію, яку пісні приносять у моє життя», — поділилась українка.

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Реакція Рікі Мартіна на зізнання українки Олени / © instagram.com/ricky_martin

Тим часом Рікі Мартін не залишив повідомлення Олени без уваги. Він зробив репост відео та звернувся до українки. До речі, співак навіть скористувався перекладачем, аби його повідомлення було саме українською мовою. Рікі Мартін подякував Олені та був щиро захоплений тим, що його музика допомагає переживати тяжкі часи. Разом із тим артист висловив сподівання, що незабаром зможе приїхати до України та виступити з концертом.

«Олено, щиро дякую! Я так радий, що ти змогла прийти на концерт. Я так радий, що тобі сподобалося. Але найголовніше — це знати, що моя музика допомагає тобі у важкі часи. Сподіваюся, що скоро зможу відвідати Україну та привезти туди свій концерт. Обіймаю», — звернувся до українки артист.

Нагадаємо, нещодавно номінант на «Оскар» Жак Одіар підтримав українців. Знаменитий французький режисер раптово приїхав до України та чесно зізнався, що його здивувало.

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