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Рікі Мартін розлучається зі своїм партнером після шести років шлюбу

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Рікі Мартін розлучається зі своїм партнером після шести років шлюбу

Рікі Мартін та Джован Йосеф / Фото: Associated Press

Колишнє подружжя має чотирьох дітей.

Пуерто-риканський співак Рікі Мартін засмутив новиною, що розлучається зі своїм партнером шведсько-сирійським художником Джованом Йосефом.

Про це вже колишнє подружжя розповіло в інтерв'ю виданню People. Як зазначили експартнери, після розлучення вони залишатимуться у приятельських стосунках та продовжуватимуть бути батьками для спільних дітей.

"Ми вирішили розірвати наш шлюб з любов'ю, повагою та гідністю до наших дітей. Ми шануємо те, що ми пережили як пара всі ці чудові роки. Наше найбільше бажання зараз — продовжувати мати здорову сімейну динаміку та стосунки, зосереджені на мирі та дружбі, щоб продовжувати спільне виховання наших дітей, зберігаючи повагу та любов, яку ми маємо одне до одного", - прокоментували свій розрив екси.

Рікі Мартін та Джован Йосеф / © Associated Press
Рікі Мартін та Джован Йосеф / Фото: Associated Press

Загалом, пара була у шлюбі шість років. Разом вони виховують чотирьох дітей. Доньку Люсію, яка народилася 2018 року, сина Ренна, 2019 року народження. Також задовго до шлюбу з Джованом Рікі став батьком близнюків, які народилися 2008 року. Діти ексів з'явилися на світ завдяки сурогатному материнству.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що музикант та письменник Сергій Жадан офіційно розлучився з дружиною. Пара прожила у шлюбі 15 років.

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Дата публікації
Перегляди
1545
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