Рікі Мартін з чоловіком ніжно пообіймалися у романтичній фотосесії

Пара прикрасила сторінки видання CAP 74024.
Пуерто-риканський поп-виконавець Рікі Мартін, який нещодавно розповів про доленосну зустріч з чоловіком, знявся з ним у романтичній фотосесії.
Подружжя прикрасило новий номер видання CAP 74024. На чорно-білих знімках Рікі та його партнер, шведсько-сирійський митець Джван Йосеф ніжно обіймаються та закохано дивляться одне на одного.
Світлинами з фотосету у себе в Instagram поділився Йосеф. Автором знімань виступив фотограф Меттью Брукерс. Шанувальники зізналися, що захоплені цим фотосетом:
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- Хлопці, ви неймовірні
- Кохання – це все. Чудові хлопці!
- Двоє красунчиків
Нагадаємо, у липні минулого року Рікі Мартін з чоловіком вперше показали усіх своїх чотирьох дітей на одному знімку. Родина позувала для британського Vogue.