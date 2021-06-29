Рікі Мартін з яскравими довгими нігтями виступив на підтримку людей з нетрадиційною орієнтацією

Співак підтримав гей-парад дописом у Мережі.

Пуерто-риканський поп-виконавець Рікі Мартін, який днями поділився у Мережі ніжним фотосетом зі своїм чоловіком, підтримав людей з нетрадиційною орієнтацією.

Так, на своїй сторінці в Instagram артист опублікував декілька світлин ня яких продемонстрував свої довгі яскраві накладні нігті. Цим жестом співак підкреслив свою участь у акції спрямованій на підтримку людей з нетрадиційною орієнтацією, аби нагадати про їхні права.

Для перегляду фото гортайте праворуч.

"Ми можемо висловити своє народження без помсти чи покарання. Нечесно продовжувати втрачати цінність життя через упередження та відсутність освіти. Для всіх тих, хто почувається загубленим або не цінним. За те, ким вони є, і ким хочуть бути. Вони не самі, існує велика громада, яка чекає їх з розкритими обіймами. Вони багато чого варті, будь ласка, не забувайте про це", - написав у дописі під фото музикант.

Зазначимо, сам Рікі Мартін тривалий час є відкритим геєм, який ось уже чотири роки перебуває у щасливому шлюбі з шведсько-сирійським митцем Джваном Йосефом. Подружжя виховує чотирьох дітей, яких народила сурогатна матір.

Нагадаємо, нещодавно Рікі Мартін розповів про доленосну зустріч зі своїм чоловіком. Пару поєднало мистецтво.

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