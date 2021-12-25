Рікі Мартін зворушив рідкісним знімком з підрослою донечкою-красунею

Дівчинці виповнилося три роки.

У родині пуерториканського попвиконавеця Рікі Мартін вчора, 24 грудня, було свято.

Так, донька артистка - Люсія Мартін-Йосеф – відзначала день народження. Дівчинці виповнилося три рочки. З нагоди свята, щасливий татусь показав рідкісні знімки з підрослою донечкою-красунею. Мартін позував з Люсією біля морського узбережжя, а його коханий, Йосеф, тим часом фотографував.

Рікі Мартін з донькою Люсією / instagram.com/ricky_martin

Окрім цього, татко зворушливо привітав свою крихітку зі святом. Він зазначив, що безмежно кохає свою донечку.

"У цієї гарної дівчини день народження. Люсія Мартін-Йосеф - ти світло в моїх очах, моє натхнення, моя мотивація. Ти – голова нашого дому, і нам це подобається. Я люблю тебе всім своїм серцем. Вітаю мою доньку", - зворушливо привітав донечку Мартін.

Рікі Мартін з донькою Люсією / instagram.com/ricky_martin

Зазначимо, Люсія – стала третьою дитиною у родині Рікі Мартіна та його чоловіка Джвана Йосефа. Також пара виховує сина Ренна та близнюків Маттео і Валентино.

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