Рікі Мартіну загрожує до 50 років в'язниці через роман з 21-річним племінником – ЗМІ

Так, Рікі Мартіну приписують роман з 21-річним племінником Деннісом Санчезом.

Як стало відомо, нещодавно на зірку подали до суду через домашнє насильство, але жертва була невідома. Втім анонімність виявив брат співака, - Ерік Мартін.

Як пише іспанське видання Marca, позивачем виявився племінник Ріка Мартіна, 21-рчний Денніс Ядіель Санчес. За словами потерпілого, Рікі Мартін здійснював фізичні та психологічні напади на нього під час їхніх стосунків протягом семи місяців.

Денніс стверджує, що зірковий дядько перебував з ним у романтичних стосунках протягом семи місяців

Якщо ж це виявиться правдою, виконавцю загрожує до 50 років позбавлення волі, оскільки в його рідній країні за інцест дуже суворо карають.

Стосунки нібито закінчилися з ініціативи Денніса на початку 2022 року. Однак Мартін "не погодився на розставання", тому почав переслідувати парубка.

21 липня має відбутися засідання у суді по цій справі. Тимчасом і Рікі Мартін, і його адвокати спростовують будь-який романтичний, а, тим більше, його фізичний зв'язок з родичем.

Окрім того захист артиста зазначив, що у його племінника є психічні проблеми зі здоров'ям:

"На жаль, людина, яка висунула ці звинувачення, страждає на серйозні ментальні проблеми. Звичайно ж, Рікі Мартін ніколи не мав і не став би мати жодного роду сексуальних чи романтичних стосунків зі своїм племінником. Ми всі сподіваємося, що цій людині нададуть допомогу, якої вона терміново потребує. Але найбільше ми чекаємо, коли ці жахливі звинувачення спростують, щойно суддя ознайомиться з фактами", - сказали адвокати Мартіна.

Зазначимо, що Рікі Мартін здійснив камінг-аут 2010 року. Згодом стало відомо, що артист зустрічається з митцем Джваном Йосефом. 2017-го пара уклала шлюб. У партнерів є четверо дітей, яких народила сурогатна мати.

Рікі Мартін та Джван Йосеф уклали шлюб 2017-го року / Фото: Associated Press

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