Римма Зюбіна прокоментувала заяви українських акторів про зрадницю Оксану Байрак: "Це лицемірство"

Акторка Римма Зюбіна прокоментувала пости своїх колег про скандальну режисерку Оксану Байрак, яка підтримала путінський режим.

На думку знаменитості, усі публікації, в яких актори пишуть про те, як були здивовані поведінкою зрадниці просто недоречні, адже від 2014 року Байрак, не соромлячись, висловлювала свою проросійську позицію. Про це Зюбіна розповіла у інтерв'ю Rostyslove Production.

"Я читала пости деяких молодих актрис, які знімалися у неї. Для мене це лицемірство, бо коли ви йшли на знімальний майданчик, ви ж знали позицію Оксани Байрак. Ви знали, що вона знімає російських акторів у головних ролях. Дуже багато акторів почали писати, виставляти жаливі фотокартки. Коли ви йшли туди і отримували гроші, у вас була одна позиція. У такому разі напишіть: "Я отримала 10 тисяч доларів за фільм Оксани байрак. Усі ці кошти я перераховую вимушеним переселенцям, або на ЗСУ". Це буде чесно і справедливо", - сказала Зюбіна.

Українська акторка пригадала, що на своїх сторінках у Мережі та іншому публічному просторі Байрак ніколи не приховувала чию владу вона підтримує.

Певний час, за словами Зюбіної, вона мала дуже близькі стосунки із скандальною режисеркою. Втім, вже після 2014 року їхні відносини погіршилися через позицію путіністки. Останній раз акторка приймала участь у зніманнях фільму Байрак 2014-2015 року, коли знімальний процес відбувався в Україні.

Раніше акторка Катерина Тишкевич теж висловилася про зрадницю Оксану Байрак та розповіла про роботу із нею.

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