Римма Зюбіна розповіла, як Лія Ахеджакова "розплачується" за свою підтримку України: "Її знищують"

Українська акторка Римма Зюбіна розповіла про своє ставлення до російської акторки Лії Ахеджакової, яка від початку повномасштабної війни підтримала Україну.

Як відомо, зірка радянського кіно вже давно висловлюється проти політики Кремля та засуджує дії Путіна. Ба більше, на початку повномасштабного вторгнення Ахеджакова навіть допомогла грошима ЗСУ.

Через антивоєнну позицію акторки у РФ її проти неї почали політику "скасування". Як розповіла Зюбіна, вона дуже хвилюється за життя Ахеджакової, адже росіяни хочуть її знищити.

"Якщо ми говоримо про Лію Ахеджакову, то я ставлюся до неї з величезною повагою та величезним острахом за її життя. Тому що їй створили повністю такі умови, коли вона і з театру звільнена, і немає роботи. Її знищують", - сказала українська акторка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Лія Ахеджакова / Фото: УНІАН

Нагадаємо, що після того, як Ахеджакова висловила свою позицію проти Путіна, на неї напали у Москві. А пізніше керівництво театру "Современник" звільнило акторку, яка пропрацювала там 50 років. Після звільнення з театру 84-річна Ахеджакова назвала Росію "потворою" та заявила, що сподівається все ж дожити своє життя на батьківщині.

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