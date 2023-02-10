Ріші Сунак опублікував відео з зустрічі із Зеленським у Лондоні, яке супроводив хіт SHUM гурту Go_A

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на офіційній сторінці в Instagram опублікував відео з зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до країни 8 лютого.

Цікаво, що цей ролик супроводив хіт українського гурту Go_A SHUM, з яким колектив представляв нашу країну на конкурсі "Євробачення-2021". До речі, музиканти вже відреагували на таку честь.

"Наш SHUM став саундтреком історичної зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Сполученого Королівства Ріші Сунака в Лондоні. Дякуємо Великій Британії за потужну підтримку нашої країни від першого дня російського повномасштабного вторгнення! Разом переможемо!" – йдеться на офіційній сторінці Go_A в Instagram.

Нагадаємо, що 8 лютого президент України Володимир Зеленський з візитом прилетів до столиці Великої Британії Лондона, де відбулася історична зустріч з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком. Окрім того, Зеленський виступив перед парламентом країни та зустрівся з королем Чарльзом III. Президент повідомив, що ключовою темою розмови було оборонне співробітництво. Зокрема, Зеленський розповів Сунаку про потреби ЗСУ в озброєнні і військовій техніці.

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