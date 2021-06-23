Ріта Ора у мереживному ліфі звела з розуму фанів пишним бюстом

Артистка прогулялася вулицею у відвертому вбранні.
Британська співачка Ріта Ора спричинила фурор серед шанувальників новою порцією пікантного контенту.
На сторінці в Instagram 30-річна зірка опублікувала фото, де зухвало позувала посеред вулиці на тлі магазину білизни у доволі відвертому вбранні. Так, знаменитість постала у рожевому атласному костюмі та мереживному ліфі. Виконавиця похизувалася пишними грудьми. Свій образ зірка доповнила легким макіяжем та сонцезахисними окулярами.
Фани хутко відреагували на допис. Так, юзери писали в коментарях, що зірка зводить їх з розуму своїми формами.
- Який лук! Сміливо
- Гаряча
- Ти неймовірна
- Супер крихітка! Я приголомшений
Нагадаємо, раніше спокуслива Ріта Ора у сукні без спіднього розбурхала уяву пікантними розрізами. Артистка постала в сексапільному образі.