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Ріта Ора у мереживному ліфі звела з розуму фанів пишним бюстом

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Ріта Ора у мереживному ліфі звела з розуму фанів пишним бюстом

instagram.com/ritaora

Артистка прогулялася вулицею у відвертому вбранні.

Британська співачка Ріта Ора спричинила фурор серед шанувальників новою порцією пікантного контенту.

На сторінці в Instagram 30-річна зірка опублікувала фото, де зухвало позувала посеред вулиці на тлі магазину білизни у доволі відвертому вбранні. Так, знаменитість постала у рожевому атласному костюмі та мереживному ліфі. Виконавиця похизувалася пишними грудьми. Свій образ зірка доповнила легким макіяжем та сонцезахисними окулярами.

© instagram.com/ritaora
instagram.com/ritaora

Фани хутко відреагували на допис. Так, юзери писали в коментарях, що зірка зводить їх з розуму своїми формами.

  • Який лук! Сміливо
  • Гаряча
  • Ти неймовірна
  • Супер крихітка! Я приголомшений

Нагадаємо, раніше спокуслива Ріта Ора у сукні без спіднього розбурхала уяву пікантними розрізами. Артистка постала в сексапільному образі.

Дата публікації
Перегляди
64
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