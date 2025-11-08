Різ Візерспун оскандалилася через нову книгу про Росію та отримала велику хвилю гейту в Мережі

Різ Візерспун / © Associated Press

Американська акторка та продюсерка Різ Візерспун, зірка фільму «Білявка в законі», зіткнулася з хвилею критики після виходу свого першого роману.

Як відомо, артистка написала його у співавторстві з детективістом — людиною, яка пише в детективному жанрі — Гарланом Кобеном. Причиною обурення став сюжет книги — події відбуваються у Росії, а автори вирішили показати «світ російської олігархії».

Як йдеться у рецензії Los Angeles Times, головна героїня роману — військова хірургиня Меґґі Маккейб, яка після особистої трагедії втрачає чоловіка та кар’єру. Неочікувано вона отримує пропозицію від пластичного хірурга — провести операцію для таємничого клієнта в Росії, що готовий заплатити мільйони. Героїня вирушає до «можливо, найбагатшого району світу» — Рубльовки, де знайомиться з олігархом Олегом Рагоровичем, який просить зробити мамопластику своїй коханці.

«Меґґі пристосовується до майже неймовірно розкішного світу, що коливається між Росією і Дубаєм, неформальним майданчиком для розпусних олігархів», — зазначено в рецензії.

Різ Візерспун зі співавтором Гарланом Кобеном / © instagram.com/harlancoben

Користувачі соцмереж розкритикували акторку за вибір країни-агресорки як основи для сюжету. У коментарях під дописом Reese’s Book Club люди нагадали, що Росія продовжує криваву війну проти України, і засудили спробу «романтизувати» російську дійсність.

Ми запрошуємо вас до України, щоб ви сповна насолодилися «великою» культурою!

Чи можна насправді романтизувати Росію — місце, позначене гнітом, насильством і триваючою жорстокістю, що тягнеться крізь її історію до сьогодення? У світі, сповненому історій і місць, чи справді саме ця країна заслуговує стати сценою для вашої книги? Чи ми знову обираємо естетику замість етики, видовищність замість змісту?

Росія, серйозно? Невже ви перебували в бульбашці всі ці роки? Українці цього не пробачать! Я дуже розчарована…

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що зірка франшизи «Люди Ікс» Фамке Янссен може прибути до Росії для участі в місцевому фестивалі. За даними ЗМІ, організатори вже ведуть переговори із голлівудською акторкою про її приїзд, що викликало бурхливе обговорення у Мережі.