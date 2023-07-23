Різ Візерспун показала доньку-красуню, яка схожа на неї, як дві краплі води

Голлівудська акторка Різ Візерспун замилувала кадрами зі своєю 23-річною донькою Авою.

Разом з донькою Білявка в законі вирушила на щорічній літній фестиваль SeaChange Oceana. Кадрами з відпочинку Різ поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото зіркова матуся позувала з дівчиною у білих махрових халатах у готельному номері.

"Ідеальна літня ніч із моєю дівчиною", - підписала фото Різ.

Різ Візерспун з донькою / Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Також акторка додала ще одне фото, на якому вони з Авою позували на тлі банеру фестивалю у схожих білих сукнях. Варто зазначити, що 23-річна донька зірки стає все більше схожою на неї.

Різ Візерспун з донькою / Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Шанувальники також не могли не помітити фантастичної схожості Різ та Ави: "Ви наче сестри", "Невже це мама і донька?", "Які ви гарні", "Схожі, як дві краплі води", "Обидві красуні".

Нагадаємо, Різ Візерспун має доньку Аву та сина Дикона від шлюбу з американським актором Раяном Філіпом. Також у акторки є син Теннесі Джеймс від другого шлюбу з агентом Джимом Тотом.

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