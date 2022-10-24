Різ Візерспун показала рідкісні фото 19-річного сина-красеня у день його народження

Голлівудська акторка публічно привітала сина із днем народження.
Зірка Голлівуду Різ Візерспун поділилася рідкісними світлинами свого середнього сина Дікона.
Хлопцю виповнилося 19 років, тому зіркова матусі вирішила публічно привітати його зі святом у своєму Instagram.
"Велике любов до дня народження Дікона! Хлопець, який володіє найрадіснішою енергією, нескінченним драйвом, амбіціями і талантом. І найбільшим серцем у світі. Не можу бути ще більш гордою за тебе...Я люблю тебе, Ді", - написала під фото сина Візерспун.
На першій світлині акторка показала, як зараз виглядає Дікон. 19-річних хлопець виріс справжнім красенем, дуже схожим на свою маму - у парубка також світле волосся та голубі очі.
Також Різ додала фото, на якому її син ще маленький. На кумедній світлині Дікон позує у сорочці та капелюсі.
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