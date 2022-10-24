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Різ Візерспун показала рідкісні фото 19-річного сина-красеня у день його народження

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Різ Візерспун показала рідкісні фото 19-річного сина-красеня у день його народження

Різ Візерспун із сином / Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Голлівудська акторка публічно привітала сина із днем народження.

Зірка Голлівуду Різ Візерспун поділилася рідкісними світлинами свого середнього сина Дікона.

Хлопцю виповнилося 19 років, тому зіркова матусі вирішила публічно привітати його зі святом у своєму Instagram. 

"Велике любов до дня народження Дікона! Хлопець, який володіє найрадіснішою енергією, нескінченним драйвом, амбіціями і талантом. І найбільшим серцем у світі. Не можу бути ще більш гордою за тебе...Я люблю тебе, Ді", - написала під фото сина Візерспун.

© instagram.com/reesewitherspoon
Фото: instagram.com/reesewitherspoon

На першій світлині акторка показала, як зараз виглядає Дікон. 19-річних хлопець виріс справжнім красенем, дуже схожим на свою маму - у парубка також світле волосся та голубі очі. 

Також Різ додала фото, на якому її син ще маленький. На кумедній світлині Дікон позує у сорочці та капелюсі.

© instagram.com/reesewitherspoon
Фото: instagram.com/reesewitherspoon

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
912
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