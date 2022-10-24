Різ Візерспун показала рідкісні фото 19-річного сина-красеня у день його народження

Зірка Голлівуду Різ Візерспун поділилася рідкісними світлинами свого середнього сина Дікона.

Хлопцю виповнилося 19 років, тому зіркова матусі вирішила публічно привітати його зі святом у своєму Instagram.

"Велике любов до дня народження Дікона! Хлопець, який володіє найрадіснішою енергією, нескінченним драйвом, амбіціями і талантом. І найбільшим серцем у світі. Не можу бути ще більш гордою за тебе...Я люблю тебе, Ді", - написала під фото сина Візерспун.

Фото: instagram.com/reesewitherspoon

На першій світлині акторка показала, як зараз виглядає Дікон. 19-річних хлопець виріс справжнім красенем, дуже схожим на свою маму - у парубка також світле волосся та голубі очі.

Також Різ додала фото, на якому її син ще маленький. На кумедній світлині Дікон позує у сорочці та капелюсі.

Фото: instagram.com/reesewitherspoon

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