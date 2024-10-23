Різ Візерспун привітала сина-красеня з 21-річчям і показала, як він змінився з роками

Голлівудська акторка Різ Візерспун повідомила про особливе свято в її родині.

Так, старший син знаменитості від американського актора Раяна Філліппа святкує день народження. Дікону виповнюється 21 рік. Тож, у своєму фотоблогу Візерспун привітала спадкоємця зі святом. Знаменитість зізналась, що їй досі складно повірити, що син вже такий дорослий. Окрім того, акторка поділилася, що з появою сина на світ її життя стало сповненим радості, мудрості та любові.

"Не можу повірити, що цьому дивовижному молодому чоловіку виповнюється 21 рік! З днем народження! Ти прийшов у моє життя, щоб принести мені радість, мудрість та стільки любові, ти освітлюєш моє життя своїм прекрасним духом! Я так тебе люблю", - звернулася до сина акторка.

Різ Візерспун із сином Діконом / Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Окрім того, Різ Візерспун продемонструвала, як син змінився з роками. Зірка Голлівуду опублікувала архівне фото з Діконом, де він був зображений ще зовсім дитиною, а також свіже, де можна помітити, як юнак подорослішав та став справжнім красенем.

Різ Візерспун із сином Діконом / Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Нагадаємо, нещодавно хореограф Грег Чапкіс вітав сина з 16-річчям. Також танцівник показував, як його спадкоємець помітно підріс та змінився.

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