Різ Візерспун приголомшила схожістю з 26-річною донькою-красунею: "Батько навіть не намагався"
У Мережі акторку та її доньку вже назвали “близнючками”.
Американська акторка Різ Візерспун приголомшила схожістю з 26-річною донькою Авою.
Знаменитість у своєму Instagram поділилася сімейним контентом. Зокрема, вона показала, як готується до новорічних свят. Серед знімків Різ Візерспун показала рідкісні кадри з дітьми. Акторка опублікувала селфі в дзеркалі з 22-річним Діконом, якого вона народила в шлюбі з актором Раяном Філліппом. Також вона показалася з 13-річним сином Теннессі від другого чоловіка Джима Тота.
Та найбільше увагу шанувальників привернув знімок Різ Візерспун із 26-річною донькою-красунею. Фани були просто приголомшені їхньою схожістю. Користувачі зазначили, що акторка та її донька мають вигляд близнючок. Деякі жартували, що у Різ Візерспун настільки сильні гени, що чоловікові “навіть не намагалися” відобразитися на зовнішності Ави.
Батько навіть не намагався!
Ви ж немов близнючки!
У вас одне обличчя на двох!
