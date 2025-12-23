Різ Візерспун приголомшила схожістю з 26-річною донькою-красунею: "Батько навіть не намагався"

Різ Візерспун / © Associated Press

Американська акторка Різ Візерспун приголомшила схожістю з 26-річною донькою Авою.

Знаменитість у своєму Instagram поділилася сімейним контентом. Зокрема, вона показала, як готується до новорічних свят. Серед знімків Різ Візерспун показала рідкісні кадри з дітьми. Акторка опублікувала селфі в дзеркалі з 22-річним Діконом, якого вона народила в шлюбі з актором Раяном Філліппом. Також вона показалася з 13-річним сином Теннессі від другого чоловіка Джима Тота.

Різ Візерспун із сином Діконом / © instagram.com/reesewitherspoon

Різ Візерспун із сином Теннессі / © instagram.com/reesewitherspoon

Та найбільше увагу шанувальників привернув знімок Різ Візерспун із 26-річною донькою-красунею. Фани були просто приголомшені їхньою схожістю. Користувачі зазначили, що акторка та її донька мають вигляд близнючок. Деякі жартували, що у Різ Візерспун настільки сильні гени, що чоловікові “навіть не намагалися” відобразитися на зовнішності Ави.

Різ Візерспун із донькою Авою / © instagram.com/reesewitherspoon

Батько навіть не намагався!

Ви ж немов близнючки!

У вас одне обличчя на двох!

