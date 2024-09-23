Різ Візерспун вперше після розлучення закрутила новий роман

Вже відомо, хто став обранцем знаменитості.

Голлівудська акторка Різ Візерспун, яка минулого року розлучилася з чоловіком, закрутила новий роман.

Про це виданню People розповів інсайдер. Обранцем зірки Голлівуду став фінансист з Німеччини Олівер Хаарманн. Спочатку зазначалося, що парочка просто приятелює і між ними немає нічого серйозного. Однак інсайдер стверджує, що їхні стосунки вийшли на новий рівень, і вони почали зустрічатися.

Тим часом інший інсайдер розповів виданню Life & Style, що Різ Візерспун встигла познайомити нового обранця зі своїми дітьми: 25-річною донькою Авою та синами - 20-річним Діконом та 11-річним Теннесі. Спадкоємці акторки нібито знайшли спільну мову з Олівером Хаарманном.

Також інсайдер стверджує, що артистка та фінансист поки що приглядаються одне до одного. Хаарманн водить Візерспун до різних вишуканих ресторанів та тішить її подарунками. Акторка ж нібито ділиться, що ще зарано щось говорить про кохання, однак вона зацікавлена в Хаарманні.

Сама ж Різ Візерспун поки що утримується від коментарів про її новий ймовірний роман з німецьким фінансистом.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Таїсія-Оксана Щурук розсекретила свій новий роман. Також артистка відповіла на чутки про вагітність.

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