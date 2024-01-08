Різ Візерспун замилувала рідкісним фото з 20-річним сином-красенем і показала, як вони провели час

Знаменитість із сином відвідала важливий захід.
Голлівудська акторка Різ Візерспун вперше за довгий час показала свого 20-річного сина-красеня Дікона від американського актора Райана Філліппа.
Артистка опублікувала фото з юнаком у своєму Instagram, а також повідомила, що вони разом відвідали важливий захід. До слова, Різ та Дікон побували на урочистій церемонії кінопремії "Золотий глобус-2024".
Стрічка "Ранкове шоу", де грала акторка, боролася за статуетку у номінації "Найкращий драматичний серіал". 20-річний Дікон прийшов підтримати маму.
Хоч стрічка і не виборола перемоги та, як зазначила Візерспун, вона чудово провела вечір у компанії талановитих митців.
"Яка чарівна ніч, яку святкує стільки талановитих митців", - підписала кадр акторка.
Нагадаємо, церемонія вручення нагороди "Золотий глобус-2024" відгриміла 7 січня. Редакція сайту ТСН.ua вже оприлюднила повний список переможців кінопремії.
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