Різ Візерспун замилувала рідкісними фото з донькою-красунею, яка схожа на неї, як дві краплі води

Користувачі Мережі порівняли їх із сестрами.
Голлівудська акторка Різ Візерспун потішила рідкісними фото з 24-річною донькою-красунею Авою.
Знімками із рідною людиною артистка поділилася у своєму Instagram. На фото Різ позувала в чорній обтислій сукні з масивним бантом, поруч із нею стояла донька. Ава теж обрала чорну сукню, яка була прикрашена маленькими квітами.
Як зазначила Візерспун, вони з донькою вирішили провести час удвох та відірватися вночі.
"Нічні зустрічі матері та доньки", - підписала кадри артистка.
Тим часом підписники Візерспун були просто приголомшені, що вона з донькою неабияк схожа. Їх порівнювали з сестрами та зазначали, що вони взагалі не мають вигляд як мама та донька.
- Приголомшливі мама та донька. Ви схожі на сестер!
- Мама та донька мають однаковий вигляд!
- Ви ж немов близнючки!
Нагадаємо, нещодавно Різ Візерспун показувала рідкісні фото з 20-річним сином. Дікон прийшов на важливий захід, аби підтримати маму.
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