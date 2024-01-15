Різ Візерспун замилувала рідкісними фото з донькою-красунею, яка схожа на неї, як дві краплі води

Голлівудська акторка Різ Візерспун потішила рідкісними фото з 24-річною донькою-красунею Авою.

Знімками із рідною людиною артистка поділилася у своєму Instagram. На фото Різ позувала в чорній обтислій сукні з масивним бантом, поруч із нею стояла донька. Ава теж обрала чорну сукню, яка була прикрашена маленькими квітами.

Різ Візерспун із донькою / Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Як зазначила Візерспун, вони з донькою вирішили провести час удвох та відірватися вночі.

"Нічні зустрічі матері та доньки", - підписала кадри артистка.

Різ Візерспун із донькою / Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Тим часом підписники Візерспун були просто приголомшені, що вона з донькою неабияк схожа. Їх порівнювали з сестрами та зазначали, що вони взагалі не мають вигляд як мама та донька.

Приголомшливі мама та донька. Ви схожі на сестер!

Мама та донька мають однаковий вигляд!

Ви ж немов близнючки!

Нагадаємо, нещодавно Різ Візерспун показувала рідкісні фото з 20-річним сином. Дікон прийшов на важливий захід, аби підтримати маму.

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