Різатдінова після розлучення з олігархом зізналася, як виховує сина без участі батька: "Є програма"

Спортсменка розповіла про особливу традицію у родині.

Ганна Різатдінова з сином

Ганна Різатдінова з сином / © instagram.com/anna_rizatdinova

Олімпійська призерка Ганна Різатдінова відверто розповіла, як виховує сина Романа без участі батька — колишнього скандального депутата Олександра Онищенка.

Знаменитість зізнається, що зараз все лягає на її плечі, бо у Києві з сином вона живе без родичів. У програмі «Ближче до зірок» спортсменка поділилася, що її головною помічницею також є няня Валентина, яку вона вважає повноцінною частиною своєї родини. Саме ця жінка допомагає Ганні піклуватися про Романа, якому незабаром виповниться вісім років.

«Наша неймовірна Валя — це Ромина вихователька. Після повномасштабного вторгнення садочок припинив своє існування, а Валя залишилася з нами, а ми — з нею. Для мене це взагалі безцінна людина, тому що дійсно я одна з Ромою. Бо у мене в Києві жодного родича, жодного. Навіть залишити дитину — це велика проблема», — розповіла Різатдінова.

Ганна Різатдінова з сином

Ганна Різатдінова з сином

Тим не менш, зіркова мама зі щільним робочим графіком намагається знаходити баланс між кар’єрою і материнством, приділяючи Роману максимум уваги та часу. Зокрема, вони мають день мами та сина щонеділі. У цей день тижня Ганна домовляється з хлопчиком про дозвілля та разом колекціонує спільні спогади. Крім того, будні у хлопчика також розписані.

«Ми ходимо на карате, теніс. Далі у нас танці й англійська. У нього все розписано. Рома завжди запитує: „Куди підемо?“. У нас є своя програма. Це кінотеатр, полуниця в шоколаді, піца. Все тримається на мені», — додала спортсменка.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про те, як склалося особисте життя співака Дзідзьо після розлучення — чи справді він віднайшов нову кохану й має сина.

