Різатдінова про свого нового бойфренда: "Не кожен чоловік прийме сина, та ще й від Онищенка"

Українська гімнастка Ганна Різатдінова днями вперше зізналася, що вона не самотня і тепер по-справжньому закохана та щаслива.

За словами Ганни, вона впевнена у тому, що це її людина, з якою вона після закінчення війни планує піти під вінець. Різатдінова поділилася, що чоловік їй дає все, про що вона так мріяла – щоб про неї піклувалися та давали тепло.

Ганна Різатдінова / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Також гімнастка зазначила, що для неї було важливим, аби її чоловік зумів знайти спільну мову та полюбити її сина – 5-річного Романа, якого вона народила у шлюбі зі скандальним олігархом Олександром Оніщенком:

"Ще для мене було дуже важливо, щоб син прийняв його, а він мого сина. Не кожен чоловік прийме сина та ще й від Онищенка, давайте бути відвертими. Багато хто просто боявся навіть підійти до мене, різні були ситуації. Якоїсь миті у мене навіть була депресія - мені здавалося, що я вже ніколи не зустріну свою долю. Але, дякувати Богу, ми знайшли одне одного. І з Ромою вони чудово ладнають. Це для мене дуже важливо", - сказала Різатдінова "КП" в Україні".

Ганна Різатдінова з сином / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова з сином / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна поділилася, що її коханий – не дуже публічна людина. Заради нього гімнастка вже три рази приїздила з Європи до України, оскільки дуже сумувала. З коханим Ганна познайомилася в Києві. Спочатку у них були професійні стосунки, які згодом переросли в романтичні.

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