Різатдінова розкрила, чому не відкривала школу гімнастики за кордоном і яка в неї вартість занять

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різатдінова, яка до війни вивчила українську мову, зізналась, чому відмовилася відкривати школу гімнастики за кордоном і яка в неї вартість занять.

Заклад, де спортсменка навчає дітей художньої гімнастики, наразі функціонує в Києві. Однак в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко гімнастка зізналась, що могла відкрити школу за кордоном, і в неї навіть були спроби. Ба більше, Різатдіновій пропонували посаду головної тренерки збірної Каталонії. Однак гімнастка від цього всього відмовилася, адже хотіла повернутися до України.

"Були думки, скажу чесно, відкрити тимчасово, не тимчасово. Я хотіла відкрити, були спроби, я намагалася, і були дуже класні пропозиції, наприклад, стати головною тренеркою збірної Каталонії. Це дуже класна, потужна посада", - поділилася спортсменка.

Ганна Різатдінова / Фото: YouTube-канал Марічка

Наразі школа художньої гімнастики Ганни Різатдінової функціонує в Києві. Щоправда, як зізнається гімнастка, підтримувати заклад на плаву доволі складно, адже ціна оренди зростає, податки підвищують, зарплати потрібно платити. У гімнастки навіть виникали думки закрити школу. Однак Різатдіновій допомагають фонди, за що вона неабияк їм вдячна.

"Дуже важко підтримувати на плаву, скажу чесно. Без підтримки фондів... Фонди дуже допомагають, скажу чесно, підтримувати академію, тому що ціни зростають. Оренда неймовірна велика в Києві, податки зростають. Були такі моменти, коли я думала просто все це закінчити і закрити", - поділилася спортсменка.

Наразі щомісячний абонемент у школі Різатдінової коштує чотири тисячі гривень. У вартість входять шість занять на тиждень по чотири години. Раніше ціна була меншою, однак за словами спортсменки, її довелося підвищити через інфляцію.

Ганна Різатдінова / Фото: YouTube-канал Марічка

"Наразі 4 тисячі гривень абонемент. Ми підняли тільки від цього року. Ми тримали абонемент, який був ще до війни. Ми тримали, але коли все піднімається, ми просто пішли на те, щоб так підняти абонемент. Але знову ж таки, це заняття шість разів на тиждень по чотири години", - зізналась Ганна.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РІЗАТДІНОВА: “Якщо в тебе хтось у Криму, ТИ ЗРАДНИЦЯ”! Відверто про родину та колишнього-олігарха

Нагадаємо, раніше Ганна Різатдінова зізналась, чому під час війни повернулася до України та як на її рішення вплинули проблеми зі здоров'ям. Спортсменка близько року жила в Іспанії.

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