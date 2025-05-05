Різатдінова шокувала сумою, яку їй пропонували за інтим, і як вона майстерно "послала" вербувальника

Ганна Різатдінова / © instagram.com/anna_rizatdinova

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Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різатдінова, яка нещодавно розсекретила свої заробітки, зробила відверте зізнання про те, як їй пропонували піти в ескорт.

Гімнастка поділилася історією, яка трапилася з нею під час спортивної кар'єри. Різатдінова в інтерв'ю Славі Дьоміну шокувала заявою, що її хотіли завербувати будувати тривалі стосунки із заможними чоловіками за гроші. За словами спортсменки, тоді йшлося про колосальні суми, які сягали мільйонів доларів. Своєю чергою Ганна щоразу обурювалася таким пропозиціям, адже знає собі ціну. Зокрема, таким вербувальникам під час відмови нагадувала, що вона – гордість України й не дозволить собі паплюжити репутацію.

Ганна Різатдінова / © instagram.com/anna_rizatdinova

"Так, це був ескорт. Дуже багато (пропонували грошей – прим. ред.). Я не просто послала цю людину – я пишаюся собою. Я реально пишаюся, як я відповіла цій людині: "Ви взагалі знаєте, хто я? Ви розумієте, кому ви це пропонуєте? Я людина, яка піднімала прапор України. Я людина, на честь якої лунав гімн на світовій арені. І ви мені пропонуєте ці гроші?" Спочатку одну суму, а потім через тиждень… Там були мільйони доларів за довготривалі стосунки. А я не просто кажу "ні", а ще й роблю це красиво", — приголомшила зірка.

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Нагадаємо, нещодавно Ганна Різатдінова розкрила свій останній роман і чому вона розійшлася з обранцем під час повномасштабного вторгнення.