Різатдінова та Прохоров довели до сліз емоційним танцем на тлі руїн у Києві

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різатдінова та її партнер за проєктом "Танці з зірками" Олександр Прохоров довели українців до сліз.

Артисти поставили та зняли емоційний танець, яким хочуть нагадати світу про той жах, який росія влаштувала в Україні. На сторінці в Instagram Різатдінова розмістила відео, де танцює з Прохоровим на тлі руйнувань від обстрілів російських окупантів у Києві. Також відео містить кадри ракетних обстрілів росіянами наших міст.

"Щодня на мою країну падають російські бомби, щодня помирають герої та українські діти. В цей же час весь світ живе ніби у паралельній реальності. Росіяни приходять із символікою війни на трибуни тенісних кортів, а їхні спортсмени братимуть участь у світових змаганнях з фехтування… Як громадянка, як людина, якій випала честь представляти свою країну на Олімпійських іграх, які я вважала вершиною цінностей та принципів, я не можу не обурюватись тому, що світ не хоче помічати трагедію мого народу! Саме тому мета цього відео — нагадати світу, і, на жаль, деяким українцям, що війна триває і перемога дається ціною життів наших військових і мирних людей!" – зазначила Ганна.

Емоційності відео додав трек Zombie ірландського гурту The Cranberries, який супроводжує танець. Зазначимо, що цю пісню колектив випустив 1994 року як протест. Композиція стала відповіддю на смерть двох хлопчиків, які загинули внаслідок теракту 1993 року, який влаштували бойовики ІРА (Ірландської республіканської армії). Тоді в британському місті Воррінгтон пролунали два вибухи від закладених терористами бомб.

Шанувальники Різатдінової зізналися, що цей танець довів їх до сліз: "Дякую! Просто до слiз! Дуже сильно", "Це дуже потужно! Мурахи... Дякую за цю роботу! Неймовірні", "Від перших секунд лише сльози. Дякую вам, Ганно, за такий яскравий, але дуже сумний танок".

Нагадаємо, раніше Ганна Різатдінова вперше зізналася, що не спілкується з мамою, яка живе в Криму. Гімнастка сказала, що путін зруйнував її родину.

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