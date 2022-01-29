Різатдінова в купальнику похвалилася витонченою фігурою на відпочинку в Дубаї

Різатдінова в купальнику похвалилася витонченою фігурою на відпочинку в Дубаї

Спортсменка захопила естетичними фото.

Українська гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різатдінова влаштувала собі відпустку.

Учасниця "Танців з зірками" полетіла на відпочинок до ОАЕ. Знаменитість вже наробила ефектних естетичних кадрів на пляжі в Дубаї, які розмістила у своєму Instagram. На фото спортсменка у коричневому купальнику та солом'яному крислатому капелюсі граційно позувала біля моря.

Ганна Різатдінова / instagram.com/annarizatdinova/

Аня вкотре приголомшила користувачів своїм ідеальним тілом.

Ганна Різатдінова / instagram.com/annarizatdinova/

Також знаменитість попозувала на камеру у бікіні, лежачи у воді.

Ганна Різатдінова / instagram.com/annarizatdinova/

Зі свого боку, шанувальники гімнастки не барилися та наробили Ганні низку компліментів: "Купальник вогонь! Ніжки вогонь", "Дуже красиві та жіночні фотографії", "Анно, маєте дуже гарний вигляд", "Розкішна".

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