Різатдінова в купальнику похвалилася витонченою фігурою на відпочинку в Дубаї

Спортсменка захопила естетичними фото.
Українська гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різатдінова влаштувала собі відпустку.
Учасниця "Танців з зірками" полетіла на відпочинок до ОАЕ. Знаменитість вже наробила ефектних естетичних кадрів на пляжі в Дубаї, які розмістила у своєму Instagram. На фото спортсменка у коричневому купальнику та солом'яному крислатому капелюсі граційно позувала біля моря.
Аня вкотре приголомшила користувачів своїм ідеальним тілом.
Також знаменитість попозувала на камеру у бікіні, лежачи у воді.
Зі свого боку, шанувальники гімнастки не барилися та наробили Ганні низку компліментів: "Купальник вогонь! Ніжки вогонь", "Дуже красиві та жіночні фотографії", "Анно, маєте дуже гарний вигляд", "Розкішна".
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