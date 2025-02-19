Різатдінова висловилася про колишнього обранця-олігарха і чи спілкується він з їхнім 7-річним сином

Українська гімнастка, призерка Олімпійських ігор Анна Різатдінова розповіла про стосунки сина з батьком, олігархом Олександром Онищенком.

Так, Анна розірвала стосунки з бізнесменом 2019 року. В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зірка зізналася, що відтоді Онищенко не спілкується з їхнім сином Романом. Востаннє він цікавився життям сина на початку повномасштабного вторгнення.

"Не спілкуються. На початку (повномасштабного вторгнення – прим. ред.) були запитання (від колишнього про безпеку дитини – прим. ред.), але вони не спілкуються. Ромці сім років, а у нього (Олександра Онищенка – прим. ред.) своє життя, родина й дитина. Так, у нас спільна дитина, але життя розвело нас, що у нас нема нічого спільного", – наголосила гімнастка.

Анна Різатдінова й Олександр Онищенко / Фото: instagram.com/annarizatdinova/

Знаменитість говорить, що тепер в Олександра своє життя. Проте вона ним не цікавиться, а всі образи лишила в минулому. Натомість дуже вдячна олігарху за подароване життя сину, яким вона зараз пишається.

"Ми не спілкуємося, не вітаємо одне одного з днем народження чи Новим роком. Мені не подобається деякі речі, але яке я відношення до цього маю. За дитину я вдячна, бо таким сином можна пишатися. Краще поставити йому запитання, чому він не спілкується . Мені складно на це відповісти. Рома дійсно схожий на тата або навіть на дідусів. Я навіть не знаю, в якій він (колишній - прим. ред.) країні й чим він займається. У мене свій шлях, у нього – свій. Я всі негативні моменти пропрацювала", – пояснила Різатдінова.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РІЗАТДІНОВА: “Якщо в тебе хтось у Криму, ТИ ЗРАДНИЦЯ”! Відверто про родину та колишнього-олігарха

Нагадаємо, нещодавно актор Максим Девізоров висловився про колишню дружину. Артист також приголомшив причиною їхнього розлучення.

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