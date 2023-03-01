Різатдінова вперше зізналася, що не спілкується з мамою, яка живе в Криму: "Путін зруйнував мою родину"

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різатдінова вперше зізналася, що вона не спілкується зі своєю мамою, яка мешкає в окупованому Криму.

У програмі ЖВЛ знаменитість, яка родом з Сімферополя, поділилася, що її мама зараз перебуває в окупованому Криму. Зірка спорту дуже вдячна рідній людині, яка її виховала і багато чого зробила на її шляху до Олімпіади. Втім зараз, каже Різатдінова, вона не впізнає свою маму. Гімнастка вважає, що на її рідну людину так вплинула російська пропаганда:

"Це така болюча тема. Моя мама зараз перебуває у Криму. Вона мене виховала, вона дуже багато зробила на моєму шляху до Олімпіади, але, на жаль, я вважаю, що ці 8 років, вони просто зомбували людей, в деяких моментах я навіть не впізнаю свою мати, я її не впізнаю!" – відверто розповіла Ганна.

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Різні політичні погляди та постійні суперечки в родині не минули безслідно і навіть могли призвести до фатальних наслідків:

"Ми сварилися, ми кидали слухавки. Я кричала на маму, сказала: "Все, ми більше не будемо бачитися через твою позицію, через те, що ти говориш!". Мама емоційна і вона потрапила до лікарні. Вона мені нічого не казала, просто не брала слухавку і вже за два тижні одна подруга мені подзвонила і сказала: "Будь ласка, набери маму, тому що там все погано!" – поділилася Різатдінова.

Ганна Різатдінова з мамою

Тоді гімнастка дізналася, що у її мами стався інсульт, у якому Різатдінова звинувачує себе:

"Ми так поспілкувалися, що в мами, на жаль, був інсульт. У мене немає сил боротися, я нічого їй не поясню, після цього я не спілкуюся з мамою. Зараз я можу там подзвонити: "Як ти? Як здоров'я?. "Все добре". "Все". Я дуже "вдячна" за це Путіну! Він просто зруйнував, зруйнував мою родину!" – сказала Різатдінова.

Нагадаємо, раніше ведуча Маша Єфросиніна вперше поділилася, які у неї наразі стосунки з молодшою сестрою Лізою Ющенко, яка живе в Москві і заміжня за російським бізнесменом.

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