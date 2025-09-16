- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 225
- Час на прочитання
- 1 хв
Різатдінова з підрослим 7-річним сином повторила танець Jerry Heil: співачка відреагувала
У Мережі танок завірусився разом з піснею "Додай гучності".
Українська гімнастка, призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова вперше за тривалий час показала свого підрослого сина Романа.
Спортсменка записала з семирічним хлопчиком танцювальне відео. Для цього зіркова мама обрала трек співачки Jerry Heil "Додай гучності (12 points)". У кадрі щаслива Ганна в однотонному костюмі повторила рухи артистки з кліпу. А позаду неї так само танцював і Роман.
"Вриваємося з Ромою буквально в останній момент в тренд від Jerry Heil та додаємо гучності", — написала гімнастка.
Тим часом під відео вже назбиралося чимало коментарів з гумором і щирими компліментами. Серед них і сама Jerry Heil, яка високо оцінила майстерність мами та сина.
"Ну чудові, 12 points go to you" — Jerry Heil
Які ви круті, Рома
Що обіцяли Ромі за ці всі знімання?
Танці — це ваше. І Рома не відстає, ввірвались яскраво
До слова, у листопаді Ромі виповниться вісім років. Раніше гімнастка розповідала, що її син знає про свого батька — нардепа-утікача Олександра Онищенка. Водночас вона зізнавалася, чи спілкується він із сином.