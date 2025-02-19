Різатдінова заговорила про маму в Криму та чи підтримує з нею зв'язок: "Багато сперечалися"

Українська гімнастка, призерка Олімпійських ігор Анна Різатдінова прокоментувала життя родини в тимчасово окупованому Криму.

Так, на півострові, де вона народилася, у знаменитості проживає мама, бабуся та низка родичів. Анна в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зізнається, що через це зазнає чимало критики у свій бік, але все ж переймається за них. До того ж Різатдінова зазначає, що їй невимовно боляче усвідомлювати, що її син не бачиться з родиною.

"Неймовірно важко. Не всі нас розуміють. Коли я зустрічаюся саме з людьми з Криму, ми розуміємо одне одного, наскільки це боляче та неприємно. Але гейт є. Якщо в тебе хтось в Криму – вони зрадники і ти разом з ними зрадниця. Наскільки ж це складно, коли твою родину розділили! Твоя земля в один момент з незрозумілих причин стала окупованою – чому, як, хто… Спочатку думали, що на рік чи два максимум. Але на початку війни я усвідомила, що вже 11 років Крим окупований. І це страшно! Я не можу привезти до бабусі онука показати. А я не знаю, скільки їй лишилося. Якщо будь-що станеться з мамою, то я ж не зможу до неї приїхати чи навіть допомогти", – розповіла спортсменка.

Анна Різатдінова / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Чемпіонка поділилася, що неодноразово пропонувала мамі й рідним переїхати з небезпечної території. Утім, вони навідріз відмовляються, адже вони чимало нажили протягом років, зокрема і кар'єру. Різатдінова зізнається, що на цьому тлі виникало багато суперечок, але зараз вони просто припинили зачіпати чутливі теми.

"Намагалася переконати (маму переїхати – прим. ред.). Але це лише легко казати "всі, хто хотіли, ті з Криму виїхали". А коли моя мама працювала все життя на розвиток гімнастики саме у Криму. Ми дуже багато сперечалися, я розказувала й показувала, що тут і як. І кожним інтерв'ю я роблю мамі погано, тому що це небезпечно для неї. Мама припинила бути президенткою федерації гімнастики Криму через мене, бо були скандали. Одного разу після розмови мама потрапила до лікарні. У той момент я зрозуміла, що мама у мене одна. І зараз про війну ми не говоримо. І я вірю, що Крим повернеться", – пояснила зірка.

Анна Різатдінова / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Анна також не приховує, що має багато родичів у державі-терористці. Проте не спілкується з ними через розбіжність позицій.

"Дуже багато родичів у Росії. З ними я дійсно не спілкуюся, бо на політичні теми ми не можемо розмовляти. З мамою ми знайшли баланс", – додала Різатдінова.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РІЗАТДІНОВА: “Якщо в тебе хтось у Криму, ТИ ЗРАДНИЦЯ”! Відверто про родину та колишнього-олігарха

Нагадаємо, раніше Анна Різатдінова висловилася про колишнього обранця-олігарха Олександра Онищенка. Гімнастка зізналась, чи спілкується він з їхнім спільним 7-річним сином.

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