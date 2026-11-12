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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
2 хв

Різатдінова замилувала привітанням 9-річного сина від Онищенка й показала його раніше небачені фото

Гімнастка поділилася архівними та свіжими кадрами з Романом і зізналася, що завжди буде його підтримкою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Ганна Різатдінова з сином

Ганна Різатдінова з сином / © instagram.com/anna_rizatdinova

Українська гімнастка Ганна Різатдінова зворушливо привітала сина Романа з 9-річчям і показала рідкісні сімейні миті.

З нагоди свята спортсменка підготувала особливий відеоролик. До нього увійшли архівні кадри, на яких хлопчик ще зовсім маленький, а також нові сімейні світлини. Ганна показала, як вони проводять час разом, відпочивають і подорожують. На одному з фото Роман кумедно задрімав просто на маминій долоні. Інші кадри зафіксували їхні теплі обійми та спільні пригоди. Під відео гімнастка залишила синові дуже особисте послання.

«9 років! Ти навіть не уявляєш, скільки світла, любові та сенсу ти приносиш у моє життя. Я хочу бути для тебе тією людиною, до якої завжди можна прийти, якою б не була дорога попереду. Підтримувати твої мрії, радіти твоїм перемогам і просто бути поруч», — написала Різатдінова.

Ганна Різатдінова з сином / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова з сином / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова з сином / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова з сином / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова з сином / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова з сином / © instagram.com/anna_rizatdinova

Спортсменка зізналася, що час летить надзвичайно швидко, адже ще зовсім недавно Роман був маленьким хлопчиком, а тепер уже має власні погляди, мрії та плани. Водночас Ганна запевнила, що незалежно від того, як складатиметься його життєвий шлях, він завжди матиме її підтримку.

«З днем народження, Ромчик, рости щасливим, я завжди буду твоєю опорою. Люблю безмежно! Здається, ще вчора був зовсім маленьким, а сьогодні вже стільки характеру, власних думок, мрій і планів», — додала зіркова мама.

Ганна Різатдінова з сином / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова з сином / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова з сином / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова з сином / © instagram.com/anna_rizatdinova

До слова, Різатдінова багато часу присвячує вихованню сина. Вони разом подорожують, відкривають нові місця та проводять дозвілля.

Ганна Різатдінова з сином / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова з сином / © instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, нещодавно дружина Григорія Решетніка показала їхнього 5-річного сина та розповіла про стресовий сімейний ранок.

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