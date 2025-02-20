Різатдінова зізналася, як стосунки з мільярдером зіпсували їй репутацію: "Я нічого не вкрала"

Українська гімнастка, призерка Олімпійських ігор Анна Різатдінова висловилася про колишні стосунки з олігархом Олександром Онищенком.

Пара була разом до 2019 року та має спільного сина Романа. Анна в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко заявила, що насправді не була офіційно заміжньою, як це стверджували різні джерела. Та водночас її син поки що носить прізвище свого батька.

"У мене нема штампу в паспорті. Ми не були одружені. Ми на той момент жили в Іспанії, і ми не були навіть одружені. Все було набагато простіше, ніж всі уявляють. Але син має прізвище батька. Я впевнена, що прийде час і Рома буде обирати, яке прізвище в нього буде", — зізналася спортсменка.

Ганна Різатдінова з сином / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Проте період роману з бізнесменом був складним випробуванням для зірки. За словами гімнастки, її ім'я постійно пов'язували з екскоханим, попри всі її спортивні здобутки. Тоді це дуже дратувало, але вже зараз вона відпустила минуле та переймається долею сина.

"Я на собі відчула гейт. Коли ти з чемпіонки просто стала якоюсь "дружиною", хоча нею й не була. Тоді з цієї "дружини" почала повертати собі своє ім'я, яке напрацювала. Я не просто міс чи модель, а людина, яка піднімала наш прапор і не один раз. Будь ласка, трошечки поваги. Дуже важко переживала. Я така людина. Щось напишуть мені тоді — й було неймовірно складно. Я і плакала, і переживала на той момент. Бо я ж нічого не вкрала, нічого не зробила, навіть незаміжня! Зараз це все вже пропрацьовано, але не хочу, щоб щось таке сталося з моїм сином", — наголосила Анна.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РІЗАТДІНОВА: “Якщо в тебе хтось у Криму, ТИ ЗРАДНИЦЯ”! Відверто про родину та колишнього-олігарха

Нагадаємо, раніше Анна Різатдінова висловилася про колишнього обранця Олександра Онищенка. Також гімнастка відповіла, чи спілкується він з їхнім спільним сином.

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