Різдво 25 грудня: Камалія, Федишин, Каменських та інші зірки привітали фанів зі святом

Різдво 25 грудня: Камалія, Федишин, Каменських та інші зірки привітали фанів зі святом

У ніч проти 25 грудня протестанти, католики й лютерани святкують Різдво — день, коли на світ з'явився Ісус Христос.

Сьогодні, 25 грудня, святкують Різдво у католицькому світі, в якому саме це свято має більше значення, ніж Новий рік.

Саме до різдвяних, а не до новорічних урочистостей тривають підготування у багатьох сім'ях.

Так, українські зірки вирішили цього святкового дня привітати з Різдвом всіх своїх прихильників.

Редакція ТСН.ua підготувала для читачів добірку фото та привітань від знаменитостей.

Камалія

Камалія / instagram.com/kamaliyaofficial

"Нехай мир і радість Різдва залишаться з вами сьогодні та протягом усього Нового року!" - привітала артистка зі святом.

Настя Каменських

Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

"Вітаю всіх, хто святкує Різдво сьогодні. Для мене цей день завжди пов'язаний із дуже теплими спогадами із дитинства. Моя італійська сім'я, в якій я часто гостювала, завжди святкувала Різдво з усіма чудовими традиціями. Вони прикрашали свій будинок гірляндами, гілочками омели, вішали різдвяний вінок на дверях. А ввечері зустрічалися всією великою родиною на святковій вечері за великим столом. Над каміном вже висіли різдвяні панчохи з подарунками", - поділилася співака.

Ірина Федишин

Ірина Федишин з родиною / instagram.com/irynafedyshyn

"З Різдвом Христовим. Нехай це світле свято принесе у кожну домівку злагоду, достаток, мир, радість і любов. Веселого Різдва", - показала сімейне фото знаменитість.

Джамала

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

"Вітаю всіх вас з Різдвом та початком новорічних свят. Бажаю кожному віри в магію, справжнього щастя та класної музики. Люблю!" - привітала виконавиця зі святом.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / instagram.com/olgasumska

"З Різдвом, друзі! Вітаємо всіх, хто святкує сьогодні! Миру нам всім, взаєморозуміння!" - долучилось до привітань зіркове подружжя.

Тіна Кароль

"Сьогодні Різдво! Бажаю вам і собі смачних та сімейних свят, радості духу, позитивних емоцій та очей, які сяють від щастя! Нехай мрії стають цілями. З Різдвом!" - написала артистка.

Арсен Мірзоян

Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко / instagram.com/arsen_mirzoian

"З Різдвом Христовим! Любов не має сенсу і її не пояснити, але без неї все втрачає сенс", - долучився до привітань артист.

Редакція TCН.ua приєднується до привітань і бажає гарного настрою та позитивних новин всім, хто святкує.

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