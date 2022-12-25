Різдво 25 грудня: Каменських, Тарабарова, Джамала та інші зірки привітали фанів зі святом

Сьогодні, 25 грудня, чимало родин святкують Різдво, а особливо у західних країнах, де цей день має більше значення, аніж Новий рік.

На Різдво заведено зібратися у сімейному колі та зустріти свято з найріднішими та найближчими людьми.

Українські знаменитості теж святкували Різдво 25 грудня та вітали прихильників з важливим святом. Зірки бажали чимало приємних слів, а найголовніше – перемоги для України.

Редакція ТСН.ua підготувала добірку фото та привітань від українських знаменитостей.

Світлана Тарабарова

"З Різдвом, мої рідні люди! Дякувати і, незважаючи ні на що, шукати позитив та любов - моя позиція, мій порятунок від тієї чорної діри, до якої нас всіх інколи затягує. Я дякую всім, хто поруч був весь цей важелезний рік. Дякую країні, воїнам, волонтерам, всім, хто стоїть на стороні добра. Дякую диву, що живе всередині мене і рятує мене, даруючи надію та безмежну любов. Дякую і стає легше на душі", - написала артистка та заспівала теплу пісню.

Настя Каменських

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

"Знаю, що цьогорічні свята зовсім не відчуваються, як раніше. Знаю, що кожен українець зараз чекає тільки на перемогу. Але також знаю, що кожен з нас та вся Україна на шляху до неймовірних змін. Сьогодні більшість українців відзначає Різдво разом з майже всім світом, бо ці зміни вже сталися всередині багатьох. Я бажаю Божого благословення кожному українцю, але особливо нашим незламним воїнам, які борються щосили, щоб добро нарешті перемогло зло. Нехай мир настане в серці кожного та у нашій рідній Україні", - зазначила артистка.

Камалія

Камалія із чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Христос народився! Славімо його! Господи, просимо перемоги та миру нашій рідній Україні", - написала у фотоблогу співачка.

Катерина Осадча

Катерина Осадча та Юрій Горбунов із дітьми / Фото: instagram.com/kosadcha

"З Різдвом Христовим і прийдешніми святами! Минулого року напередодні свят ми писали, що віримо в різдвяні дива, загадували бажання на 2022 рік, просили щастя, пригод, нових можливостей… Сьогодні ми вже не чекаємо на диво, сьогодні ми чекаємо на перемогу, ми не опираємось на долю, ми дякуємо ЗСУ за наші життя, ми не очікуємо пригод, бо "пригод" вистачило на все життя. Ми хочемо миру… і миру через перемогу. Попри все ми продовжуємо жити, продовжуємо створювати свята для себе і для своїх сімей, продовжуємо працювати у суцільній темряві, бо нас не зламати, продовжуємо боротись, продовжуємо жити, бо правда за нами. Ми - найсильніші люди світу, ми - віримо лише в нас, ми - налаштовані йти до кінця. І нехай Різдво принесе нам віру в наше мирне гарне і квітуче майбутнє! Дасть сили і духу. Теплого вам та затишного Різдва. Божого благословення нам всім. Вітаю кожного героя, кожного українця у світі, вітаю всіх, хто підтримує і допомагає. Ми всі єдина родина. Слава Україні", - написала у фотоблогу ведуча.

Тоня Матвієнко

Тоня Матвієнко з мамою та доньками / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Вітаємо з прийдешніми новорічними святами", - привітала підписників Тоня Матвієнко

Джамала

"З прийдешніми святами! Цьогоріч вони не відчуваються так, як колись, але я вірю, що у вашій душі є хоча б невеличка частинка різдвяного настрою. Ми майже пройшли цей рік, залишилось ще трішки… Обіймаю кожного та кожну із вас в цю ніч! Ваша Джа", - написала у фотоблогу виконавиця.

Григорій Решетнік

Григорій Решетнік із дружиною та синами / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Merry Christmas. З Різдвом вас! Сімейного затишку, кохання, добра та перемоги! Нехай Господь оберігає Україну! З любов'ю Reshetnik Family", - написав ведучий.

Alina Pash

"З прийдешніми святами, рідні та щасливого Різдва кожному", - написала артистка та заспівала святкову композицію.

Редакція TCН.ua приєднується до привітань і бажає гарного настрою та позитивних новин всім, хто святкує.

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