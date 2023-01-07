Різдво 7 січня: Нікітюк, Решетнік, Каменських та інші зірки шоубізнесу вітають українців зі святом

У ніч проти 7 січня віряни відзначають Різдво за юліанським календарем.
Сьогодні, 7 січня, за давньою традицією частина українців відзначає світле Різдво Христове.
У цей святковий день прийнято збиратися у теплому родинному колі за одним столом і зустрічати різдвяний вечір з найближчими.
Багато українських знаменитостей цьогоріч зустрічали Різдво Христове двічі - 25 грудня та 7 січня. Тож і сьогодні зірки звертаються до своїх фанів з привітаннями та бажають миру на нашій землі.
Григорій Решетнік
Телеведучий показав в Instagram, як вони зі своєю великою родиною зібралися на святкування Святвечора. Традиційно на столі була кутя, узвар та вареники.
"Цього року відсвяткували Різдво двічі - так вирішили батьки! А вони для нас - святі люди! Зі святом вас, Дорогі Українці! Миру, злагоди, любові та перемоги нашій країні. Святий вечір у колі найрідніших! З Різдвом Христовим", - привітав фанів Решетнік.
Для перегляду фото гортайте праворуч
Настя Каменських
У затишному домашньому вбранні біля новорічної ялинки усіх своїх шанувальників привітала зі святом і Настя Каменських.
"Ранок Різдва! Вітаю всіх, хто святкує сьогодні! Нехай мир запанує в нашій Україні та в душі кожного українця", - написала співачка.
Леся Нікітюк
Телеведуча зустріла Святвечір у Івано-Франківській області. Леся вирішила дотриматися усіх традиції та одягнула святкове національне вбрання.
"Святий Вечір на Франківщині. Косів. Зустрічаєм першу зорю. Христос Рождається! Славімо Його", - привітала підписників ведуча.
Для перегляду фото гортайте праворуч
Камалія
Співачка відсвяткувала різдвяний вечір разом з родиною. В Instagram зірка привітала своїх фанів і показала святкове фото із чоловіком та двома доньками.
Тіна Кароль
Затишний мамин стіл показала і співачка Тіна Кароль. Знаменитість поділилася світлиною святкового столу з традиційними стравами.
Світлана Тарабарова
Співачка змогла відчути справжнє щастя на різдвяне диво, адже нарешті зустріла свято разом зі своїми батьками, які тривалий час перебували у Херсоні під окупацією.
"Скажу тільки одне - сьогодні я максимально відчувала себе щасливою. Святий вечір з батьками поруч - це диво. Сьогодні всіх обіймаю і вітаю тих, хто святкує", - написала Світлана.
MamaRika
Родина виконавиці прийняла рішення відзначати Різдво 25 грудня, однак і 7 січня вони зібралися з родиною за смачною вечерею. Артистка з радістю привітала своїх підписників зі святом.
Читайте також:
- Катерина Осадча показала 20-річного сина, який прилетів до неї з Америки на Різдво до України
- Сумська згадала, як знімалася з Сердючкою у "Вечорах на хуторі біля Диканьки" і показала відео "за кадром"
- Сергій Лазановський та блогерка Анастасія Марків довели до сліз виконанням колядки "Сумний Святий Вечір"