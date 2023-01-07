Різдво 7 січня: Нікітюк, Решетнік, Каменських та інші зірки шоубізнесу вітають українців зі святом

У ніч проти 7 січня віряни відзначають Різдво за юліанським календарем.

Сьогодні, 7 січня, за давньою традицією частина українців відзначає світле Різдво Христове.

У цей святковий день прийнято збиратися у теплому родинному колі за одним столом і зустрічати різдвяний вечір з найближчими.

Багато українських знаменитостей цьогоріч зустрічали Різдво Христове двічі - 25 грудня та 7 січня. Тож і сьогодні зірки звертаються до своїх фанів з привітаннями та бажають миру на нашій землі.

Григорій Решетнік

Телеведучий показав в Instagram, як вони зі своєю великою родиною зібралися на святкування Святвечора. Традиційно на столі була кутя, узвар та вареники.

"Цього року відсвяткували Різдво двічі - так вирішили батьки! А вони для нас - святі люди! Зі святом вас, Дорогі Українці! Миру, злагоди, любові та перемоги нашій країні. Святий вечір у колі найрідніших! З Різдвом Христовим", - привітав фанів Решетнік.

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Настя Каменських

У затишному домашньому вбранні біля новорічної ялинки усіх своїх шанувальників привітала зі святом і Настя Каменських.

"Ранок Різдва! Вітаю всіх, хто святкує сьогодні! Нехай мир запанує в нашій Україні та в душі кожного українця", - написала співачка.

Леся Нікітюк

Телеведуча зустріла Святвечір у Івано-Франківській області. Леся вирішила дотриматися усіх традиції та одягнула святкове національне вбрання.

"Святий Вечір на Франківщині. Косів. Зустрічаєм першу зорю. Христос Рождається! Славімо Його", - привітала підписників ведуча.

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Камалія

Співачка відсвяткувала різдвяний вечір разом з родиною. В Instagram зірка привітала своїх фанів і показала святкове фото із чоловіком та двома доньками.

Тіна Кароль

Затишний мамин стіл показала і співачка Тіна Кароль. Знаменитість поділилася світлиною святкового столу з традиційними стравами.

Фото: instagram.com/tina_karol

Світлана Тарабарова

Співачка змогла відчути справжнє щастя на різдвяне диво, адже нарешті зустріла свято разом зі своїми батьками, які тривалий час перебували у Херсоні під окупацією.

"Скажу тільки одне - сьогодні я максимально відчувала себе щасливою. Святий вечір з батьками поруч - це диво. Сьогодні всіх обіймаю і вітаю тих, хто святкує", - написала Світлана.

Фото: instagram.com/tarabarova

MamaRika

Родина виконавиці прийняла рішення відзначати Різдво 25 грудня, однак і 7 січня вони зібралися з родиною за смачною вечерею. Артистка з радістю привітала своїх підписників зі святом.

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