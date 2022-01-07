Різдво Христове: Карпа, Білик та Камалія привітали фанів і показали, як святкують

Більшість селебрітіс святкують з родиною.

7 січня українці святкують православне Різдво Христове.

Зазвичай його зустрічають у родинному колі, оскільки свято вважається сімейним. Зірки шоубізнесу привітали шанувальників з Різдвом та показали, як проводять цей день, а також як зустріли Святий вечір, поділившись атмосферними публікаціями у своїх фотоблогах. Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку фото та відео зі святкування знаменитостей.

Катерина Осадча

Катерина Осадча / instagram.com/kosadcha

"З Різдвом! Миру, домашнього затишку та злагоди, здоров'я і душевного спокою! Нехай в цей день найрідніші будуть поруч!" – привітала ведуча "Світського життя".

Потап і Настя Каменських

Настя Каменських і Потап / instagram.com/kamenskux

"З Різдвом Христовим! Подумки обіймаємо кожного з вас і бажаємо вам і вашим близьким багато тепла, щастя та любові! Будьте здорові. І завжди вірте в дива", – написала співачка.

Ірина Білик, Павло Зібров, Ассія Ахат, Сергій Мироненко та Олександр Пономарьов

"З Різдвом Христовим!" – привітала Білик.

Ектор Хіменес-Браво

Ектор Хіменес-Браво з мамою / instagram.com/hectorjimenezbravo

"З Різдвом Христовим! Скільки в повітрі літає свята та благодаті! Великий день! Нехай він принесе вам приємні зміни, нехай у цей день ви зв'яжетесь з тим, з ким давно не мали змоги вийти на зв'язок! Нехай Різдво 2022 буде по-справжньому чарівним і принесе нам мир! В Україні мене вчили цього дня казати: Христос народився!" – поділився зірковий кухар.

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна / instagram.com/mashaefrosinina

"З Різдвом, друзі! Всім смачний куті! І будьте, будь ласка, здорові!" – зазначила ведуча.

Камалія

Камалія з чоловіком та доньками / instagram.com/kamaliyaofficial

"Наша дружна сім'я у світле свято Різдва Христового бажає вам бачити тільки добре в навколишньому світі і знаходити все добре в людях; дарувати надію близьким та втілювати свої мрії; щиро вірити і ніколи не забувати про просте людське щастя! Щасливого Різдва!" – привітала зірка.

Наталка Карпа

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"Різдво - одне з моїх найулюбленіших свят в році. Люблю його ще з самого малечку, коли дідусь робив найсмачнішу кутю, бабуся смажила рум'яні пампухи з рожею, а ми, з сусідською подругою, ходили колядувати, збираючи перші, власно зароблені гроші. Зараз, ми родиною, збираємось у батьків у Львові, я приїжджаю з Києва, сестричка з родиною також приєднується, напередодні домовляємось хто що готує, мама зазвичай відповідає за вареники та грибну підливку, ми з сестричкою вже вигадуємо, щось цікавеньке, але і традиційних пампухів не забуваємо принести. Ну, і звісно, без коляди не обходиться, адже народжена в родині музиканта, - тато бере акордеон, і ми розкладаємо на багатоголосся наші традиційні, але такі рідні колядки, а дітей навчаємо віншування. Цінуйте кожну мить, проживайте такі цінні миттєвості, шануйте батьків та любіть дітей! Господнього благословіння у кожну родину, миру та достатку у кожну домівку! Христос Народився! Славімо Його!" – поділилася артистка.

Ірина Федишин

Ірина Федишин з чоловіком та синами / instagram.com/irynafedyshyn

"Вітаємо усіх з Різдвом Христовим! Побільше радості, сімейної злагоди, тепла, любові і міцного здоров'я! Христос Народився!" – написала виконавиця.

Григорій Решетнік

Григорій Решетнік з дружиною та синами / instagram.com/grisha_reshetnik

"Христос Народився! Славімо Його! Вітаємо з Різдвом вас!!! Миру, злагоди та любові в кожен дім! Обіймаємо міцно", – привітав телеведучий.

Марічка Падалко

Марічка Падалко з чоловіком / instagram.com/marichkapadalko

"Теплого всім Різдва", – побажала телеведуча.

Роман Сасанчин

Роман Сасанчин з дружиною / instagram.com/sasanchyn_official

"Усім смачної куті, та веселих різдвяних свят", – поділився співак.

Сергій Притула

Сергій Притула з родиною / instagram.com/siriy_ua

"Збараж зичить усім веселих свят! Тепла і колядки у ваші оселі! Смачної куті!!!" – написав шоумен.

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