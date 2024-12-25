Різдво Христове: Осадча, Сумська, Федишин та інші привітали фанів і показали, як святкують

Сьогодні, 25 грудня, в Україні святкують важливий день – Різдво.

Так, країна у вересні 2023 року перейшла на новий церковний календар, відповідно й свято відтоді припадає лише на 25 грудня. Знаменитості теж долучаються до змін. Зірки активно вітають з Різдвом та показують, як проводять цей важливий день. Зокрема, більшість із них святкують у колі найближчих та найрідніших.

Тим часом редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку святкових привітань. Пропонуємо подивитися, як знаменитості вітали з Різдвом та Святвечором та їхні атмосферні родинні знімки.

Ірина Федишин

"Христос народився! У ці особливі дні нехай у наших серцях народжується тепло, надія і віра. У ці святкові дні пам'ятаймо про наших захисників, які боронять нашу Україну. Завдяки їм ми можемо жити, святкувати й мріяти про перемогу. Усім гарних і спокійних свят. Нехай якнайшвидше настане наша перемога! А новонароджений Христос наповнить наші серця миром та радістю!" – привітала співачка.

Ірина Федишин із родиною / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Григорій Решетнік

"Вітаємо вас з Різдвом Христовим! Найголовніше, аби був мир і спокій на нашій землі та в кожній українській родині! Вдячні нашим захисникам та захисницям за те, що ми маємо змогу зустрічати Різдво в Україні! Щастя, миру та злагоди Вам!" – звернувся до фанів ведучий.

Григорій Решетнік із дружиною та синами / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Ольга Сумська

"З Різдвом Христовим! Зі святим вечором, дорогі українці! Зробила власноруч кутю, поклала в мамину улюблену тарілку, яку купила колись в Запоріжжі…І знову поринула в спогади…Щасливі ті, хто можуть обійняти рідненьких…Але тисячі наших співвітчизників мріють, аби зібратися за святковим столом…І нехай кожен захисник і захисниця, які боронять нашу рідну країну сьогодні, наступного року нарешті зустрінуться і обіймуть своїх близьких", - написала акторка.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Настя Каменських

"Щасливого та мирного Різдва! Нехай прийдешні новорічні свята принесуть багато тепла та усмішок поряд з найріднішими" – привітала виконавиця.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Катерина Осадча

"З Різдвом Христовим! Миру, злагоди, щастя і всіх гараздів! Нехай Бог береже ваші родини. Дякуємо нашим героям за наше Різдво, за те, що ми можемо зібратися за столом в цей вечір, це все завдяки вам. Смачної куті, мої найрідніші незнайомці", - звернулася до фанів ведуча.

Катерина Осадча з родиною / Фото: instagram.com/kosadcha

Віктор Павлік

"Дорогі українці! У світлий день Різдва Христового я від усього серця хочу привітати кожного з вас із цим великим святом. Різдво — це час радості, любові та надії. Саме ці цінності тримають нас разом, як одну міцну родину. У цей особливий день я дякую Господу за нашу країну, за нашу незламність і за кожного, хто працює та бореться за нашу свободу. Особливий уклін і вдячність нашим захисникам, які навіть у цей святковий час стоять на сторожі нашого спокою. Ви — наші янголи-охоронці, завдяки вам ми маємо змогу співати колядки, збиратися з рідними та вірити в краще майбутнє. Нехай у кожну домівку увійде мир, світло та благословення. А у нашій Україні нехай якнайшвидше засяє зірка перемоги. З Різдвом Христовим! Христос народився — славімо Його!" – написав артист.

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Маша Єфросиніна

"Із Різдвом, друзі! Вся наша родина бажає вам найціннішого – просто бути з тими, кого ви любите", - привітала ведуча.

Маша Єфросиніна привітала з Різдвом / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Дар'я Петрожицька

"Щасливого Різдва! Пам'ятаємо, завдяки кому ми можемо святкувати! Закиньте різдвяний донатик", - нагадала прихильникам акторка.

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

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