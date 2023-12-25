Різдво Христове: Ротару, Камалія і Кошмал привітали фанів і показали, як святкують

Сьогодні, 25 грудня, українці святкують Різдво за новим календарем, який офіційно запровадили у вересні 2023 року.

Знаменитості йдуть у ногу разом зі змінами та святкують Різдво по-новому. Більшість зірок провели важливе свято у родинному колі. Знаменитості вже опублікували фото, привітали українців та подякували захисникам за можливість зустрічати свята.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку привітань від зірок, а також знімків, як вони зустріли Святвечір та Різдво.

Анна Кошмал

"З Різдвом, друзі! Нехай в нас завжди буде достатньо сил та мужності, щоб захищати право бути з собою! Нехай в нас завжди буде достатньо світла, щоб засліплювати усю нечисть! Нехай в нас завжди буде достатньо любові, щоб бути здоровими! Дякую ЗСУ за святкові сімейні вечори вдома", - написала акторка.

Анна Кошмал із сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Камалія

"У світле свято Різдва бажаємо вам добра і щастя, добробуту і затишку вашій оселі, душевної теплоти, взаєморозуміння і підтримки в родині. Нехай життя ваше буде мирним, спокійним, щасливим", - привітала співачка.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Софія Ротару

Співачка завжди вітає українців sз важливими святами. Різдво не стало винятком. Виконавиця опублікувала анімаційний знімок, де з вертепом співають колядки, а також залишила напис: "З Різдвом Христовим".

Допис Софії Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Андрій Джеджула

"Час сідати за святковий стіл і вітати одне одного з Різдвом! Хвала Богу, що береже наші ЗСУ, завдяки яким ми можемо сісти за стіл. Всім Божої благодаті і з прийдешніми святами", - зазначив шоумен.

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Ірина Білик

"Друзі, вітаю з Різдвом! Нехай це свято принесе вам радість, тепло та мир у ваш дім. Бажаю здоров'я, любові та натхнення на кожен день нового року!" – написала співачка.

Ірина Білик із сином Табрізом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

SHADU

"Я хочу привітати вас з Різдвом! Головне бажання українців – перемога України - точно здійсниться! Віримо в ЗСУ! Віримо в Україну. Бажаю вам миру, злагоди та сімейного затишку! Зі святом, дорогі українці!" – звернулася до українців артистка.

SHADU / Фото: instagram.com/offi_shadu

Настя Каменських

"Щасливого Різдва кожному! Бажаю миру на землі та у серці. Нехай у кожного з нас буде більше моментів для радощів поряд з рідними та близькими людьми" – зазначила виконавиця.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Дар'я Петрожицька

"Щасливого Різдва! Миру, здоров'я і перемоги! І, як завжди, безмежна вдячність нашим захисникам і захисницям! Моє Різдво минає (як і день народження був) в дорозі" – поділилася акторка.

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Julik

"Нехай Божа зірка, яка з'явилася, завжди буде у вашому серці! Нехай вона стане підтримкою для кожного героя нашої країни! Христос народився!" - привітав шоумен.

Julik / Фото: instagram.com/julikofficial

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