"Різдво. Ти не один": як створювалися костюми для відомих зірок музичного фільму

У Святвечір, 24 грудня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" покажуть прем'єру музичного фільму "Різдво. Ти не один".

У центрі сюжету фільму про диво – дівчинка Марта, яка понад усе мріє про родину. Проте вона переконана, що їй чогось не вистачає, щоб її удочерили батьки. Можливо, краси, розуму чи дотепності. За сюжетом фільму казкові Різдвяні духи запрошують Марту в свої світи, обіцяючи подарувати необхідні якості та здійснити мрію.

На глядачів очікують неймовірні перевтілення улюблених музикантів та артистів. Дивовижні образи створювались за допомогою унікальних костюмів, спеціально розроблених для знімань.

DOROFEEVA – Флояра

DOROFEEVA перевтілилась у Флояру – самовпевнену красуню, навколо якої обертається весь світ. Її розкішна сукня з капюшоном яскраво-червоного кольору символізує пристрасть, впевненість і силу. Довгий шлейф підкреслює, що Флояра завжди перебуває в центрі уваги, але водночас залишається недосяжною. На тлі серця позаду її постать виглядає так, ніби це серце є символом її сили, здатної володіти емоціями інших.

Костюми для музичного фільму "Різдво. Ти не один"

MONATIK – Бабай

Костюм Бабая уособлює образ «страху під ліжком» і складається з матеріалів, схожих на ковдри, подушки, пледи й обшивки матраців – елементів, які асоціюються з тим, що знаходиться під ліжком. Адже саме тут розгортаються дитячі уявлення про Бабая як страхітливу істоту.

Дивну форму костюма доповнюють декоративні елементи: обгортки від цукерок, загублена шкарпетка, конструктор та інші дрібниці, які зазвичай гублять діти під ліжком.

Костюми для музичного фільму "Різдво. Ти не один"

alyona alyona & Jerry Heil – Масляні

Це духи, які живуть у нескінченному святі. Вони втілюють теплий і гостинний світ, де панує сміх, щедрість і національні традиції в яскравій сучасній формі. Пухнастий та об’ємний кожух із товстої білої пряжі на alyona alyona нагадує традиційний народний костюм, але в сучасній інтерпретації. В’язана сукня пастельно-рожевих тонів із численними декоративними елементами на Jerry Heil ніби запозичена з народних казок. Довгі плетені коси символізують сучасне втілення українських дівочих традицій.

Костюми для музичного фільму "Різдво. Ти не один"

Маша Єфросиніна – Люта

Образ Лютої — це драма та контроль, чаклунська харизма і жіноча краса. Її костюм складається з чорної напівпрозорої мереживної сукні та пуховику-накидки оригінального крою. Загадковість Лютої грає на контрасті між відкритістю і прихованістю та підкреслює її маніпулятивну натуру. Зачіска та макіяж, напівпрозорі та лаковані фактури підсилюють відчуття драматизму та загадковості.

Костюми для музичного фільму "Різдво. Ти не один"

KAZKA – Туманна

Ефемерний і фантазійний світ уособлює дух Різдва Туманна, яка живе у світі мрій та ілюзій. Пишні рукава нагадують складки туману та хвилі, а багатошаровість підкреслює відчуття невагомості. Акцентною частиною є вінок із квітів на голові, який додає образу мрійливості та підсилює асоціації з природною красою і гармонією.

Костюми для музичного фільму "Різдво. Ти не один"

TAYANNA, ROXOLANA, Даша Квіткова – Нічниці

Нічниці – це духи, які живуть у дзеркалах на межі між реальним і магічним світами. Геометричні форми суконь додають відчуття магічності, холодної відстороненості та недосяжності дівчат, підкреслюючи їхню здатність «бачити» майбутнє.

Костюми для музичного фільму "Різдво. Ти не один"

ZLATA OGNEVICH та Ostrovskyi – Білі

Костюми Білих чудово вписуються в концепцію світу холодної, бездоганної краси, позбавленої емоцій і заплямованості, наповненої лише безмежною любов’ю до самих себе. Мінімалізм та відсутність зайвих елементів. Їм не потрібно нічого доводити, адже вони й так "ідеальні". Чіткість ліній, декоративні акценти, контроль і прагнення до абсолюту — усе, чим живуть Білі.

Костюми для музичного фільму "Різдво. Ти не один"

Юрій Горбунов – Господар

Господар — верховний дух, що підтримує порядок. Упродовж сюжету він з’являється в різних образах, але свою справжню сутність розкриває лише у фіналі. Його одяг, відтінок костюма та вибір аксесуарів підкреслюють відданість правилам і впевненість у собі.

Костюми для музичного фільму "Різдво. Ти не один"

Катерина Осадча – Екскурсоводка

Персонаж Екскурсоводки — це класичний жіночний образ леді з енциклопедичними знаннями. Але, незважаючи на строгість і зібраність, вона залишається теплою та затишною, що перегукується з її місією — поширювати легенди про духів Різдва. Елегантність та вишуканість підкреслені рукавичками зеленого кольору, які символізують життя, енергію та різдвяний дух. Довершеності та вишуканості додає головний убір. Поєднання вінтажного та сучасного ідеально проілюстроване в образі Екскурсоводки.

Костюми для музичного фільму "Різдво. Ти не один"

Цих та інших героїв у казкових образах, створених під керівництвом Ольги Слонь, можна буде побачити 24 грудня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

Залаштунки проєкту "Різдво. Ти не один": подробиці від Ольги Слонь та Олександри Заріцької

Читайте також: