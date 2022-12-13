Різдвяні традиції учасників шоу "Ти не один": Дорофєєва готує крабові палички, а Pianoбой слухає джаз

Цього Різдва, 25 грудня, о 21:00 на телеканалі ТЕТ media телеглядачі побачать великий різдвяний проєкт під назвою "Ти не один".

Над його створенням працює команда телеканалу 1+1 Big Brave Events разом із фестивалем Atlas. У музичному різдвяному проєкті будуть виступи зірок, поєднані з теплими розмовами з героями нового часу - волонтерами, представниками культурного та волонтерського фронтів.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

У такий непростий для країни час учасники шоу об'єднались, щоб створити атмосферу родинного затишку та підтримати кожного українця. Учасники різдвяного проєкту "Ти не один" поділились своїми сімейними різдвяними традиціями та розповіли, як у своєму дитинстві святкували Різдво, що полюбляють їсти за святковим столом та якою музикою створюють різдвяний настрій.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька поділилась деталями приготування куті від її бабусі. Говорить, що секрет полягає в тому, що вона готує святкову страву мінімум чотири години.

"Кутя обов'язково має бути зроблена за усіма правилами. Моя бабуся завжди робить її дуже довго, протягом 4-5 годин, до цього – годинами настоює мак. Ми завжди намагаємось до неї приїхати на Різдво, аби разом родиною відсвяткувати", - поділилась співачка.

Олександра Заріцька та Дмитро Мазуряк / Фото: пресслужба каналу "1+1"

А от інший учасник гурту – Дмитро Мазуряк, який родом з Буковини, поділився власними родинними різдвяними традиціями, а також секретами маланкування, який нагадує різдвяний вертеп.

"У моїй родині дуже багато різдвяних традицій. Починаючи від сервірування столу, адже є певні обряди, щоб було гарне господарство та врожай, сам процес вечері, після якої – з друзями йдемо колядувати. Наступного дня ми йдемо до церкви і також колядуємо. Загалом Різдво – це 1000 та одна коляда. А от щодо маланкування - ми намагаємось зберегти традиції, тому наші костюмі здебільшого мають такий вигляд, як і 100 років тому. Ми робимо реконструкцію образів, готуємо ті ж маски і продовжуємо співати ті ж пісні, проводити обряди, як це було колись, і популяризуємо це не тільки в нашому селі, але і долучаємо друзів із великих міст", - детально розповів Дмитро Мазуряк.

Український захисник та поет Павло Вишебаба, який у різдвяному проєкті "Ти не один" заспіває дуетом зі співачкою KOLA, розповів, як відтепер ставиться до Різдва та з ким планує його святкувати.

Павло Вишебаба / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Цьогоріч Різдво – це більш душевне та щемливе свято, оскільки багато українських родин розлучені, і вони не зможуть бути разом у цей вечір. Я буду зустрічати це Різдво зі своєю новою родиною – з хлопцями на позиціях, нашим підрозділом та сподіванням, що ми вже скоро переможемо та усі повернемось додому. Щодо святкового столу на передовій – знаємо, коли волонтери передадуть навіть оливки – ми вже вважаємо це святковим столом. Головне, щоб усі були живі та здорові", - зазначив Вишебаба.

Зі свого боку Дорофєєва відверто розповіла, що неймовірно заздрить тим, хто має змогу зустріти Різдво зі своїми батьками, братами та сестрами, адже вона доволі рідко бачить родину.

Надя Дорофєєва / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Хочу звернутись до тих, у кого є така можливість зустріти разом Різдво – бережіть одне одного і збирайтесь не тільки у свято. Щодо кулінарних традицій – моє Різдво не обходиться без крабових паличок та страви з ними. Це must have, що має бути на моєму новорічному та різдвяному столі", - додала Надя.

А от ведучий "Сніданку з 1+1" на ТЕТ Руслан Сенічкін розповів свої дитячі спогади про Різдво. Говорить, що у ті часи на Дніпропетровщині мало було святкувань, проте колядки діти співали.

Руслан Сенічкін / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Малечею ми сприймали це свято як можливість підзаробити. Вивчали якісь колядки, співали їх і отримували копійками якісь гроші та цукерки. Авжеж, ми раділи, коли давали гроші, за них можна було купити улюблені солодощі. Пам'ятаю, як колись на різдвяні гроші сходив у кіно на "Термінатора". Зараз, особисто для мене, доволі складно уявити святкування. Тому цьогоріч Різдво святкуватиму на роботі. Проте вважаю, що у наших дітей, попри усі спроби нашого ворога зруйнувати усе, має бути свято", - наголосив ведучий.

Про улюблену страву дитинства та музичні різдвяні традиції розповів і Pianoбой.

Pianoбой / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Наш святковий стіл не минає без куті. Моя бабуся Ніна завжди відповідально ставилась до свята, на столі обов'язково було 12 страв, і вона готувала фантастичну кутю. Проте, особисто я завжди чекав на той самий торт "Наполеон" всі про це знали, тому його готували. Наразі, окрім того, щоб зібратись разом, ми маємо ще одну різдвяну традицію - у святковий вечір слухаємо джаз. Авжеж, не обходиться і без Френка Сінатри", - зазначив музикант.

Представник молодого покоління співаків SHUMEI поділився, що, попри життя у великому місті, обов'язково святкує Різдво вдома разом з родиною на Івано-Франківщині, яка дотримується різноманітних традицій.

SHUMEI / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Різдво для мене – дуже щире сімейне свято. Традиційно, я зустрічатиму його у колі родини та друзів. Під час війни святкування, авжеж, буде трохи іншим. Проте, без традицій не обходиться. Ми щороку обходимо будинок, кропимо його свяченою водою, навіть стайню, адже у рідній Долині є господарство. Насправді традицій дуже багато, і ми намагаємось їх пам'ятати та шанувати", - поділився SHUMEI.

Нагадаємо, що за форматом різдвяного проєкту, вперше українські артисти, військовослужбовці, волонтери, діячі культури, представники ДСНС та інших служб зберуться у камерній та затишній атмосфері, щоб поділитись своїми різдвяними традиціями та дитячими спогадами. На глядачів очікують несподівані музичні колаборації, українські пісні, які стали хітами під час повномасштабної війни, а також автентичні різдвяні колядки у сучасному музичному обрамленні. Популярні улюблені артисти заспівають з представниками поколінням нової сучасної музики, яка отримала потужний імпульс від 24 лютого.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Проєкт "Ти не один" матиме благодійну складову - кожен небайдужий зможе створити різдвяний настрій та надіслати подарунок маленьким підопічним благодійного проєкту СОС "Дитячі містечка", який опікується родинами та дітьми-сиротами. До слова, самі артисти також не залишать українських дітей без подарунків, і комусь випаде унікальна можливість отримати різдвяний сюрприз від учасників проєкту.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Не пропустіть різдвяний проєкт "Ти не один" 25 грудня о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

Читайте також: