"Різниця у віці" на 1+1: творці проєкту поділилися цікавими фактами про ліричну комедію

У центрі сюжету – долі рідних сестер.
Вже 1 листопада о 20:45 глядачі 1+1 побачать прем’єру нового серіалу "Різниця у віці".
У ліричній комедії розкажуть історію двох сестер, які через певні життєві обставити вирішують "помінятися віком", аби здійснити свою мрію.
Головні ролі у сералі виконають Ольга Атанасова та Дар'я Єгоркіна.
Виробництвом продукту займається кінокомпанія БРЕНДКОМ.
До слова, напередодні старту проєкту творці картини поділилися цікавими фактами про ліричну комедію "Різниця у віці":
- Режисер-постановник проєкту – Олексій Кирющенко;
- Для того, щоб знайти двох справді схожих акторок з різницею у віці, творці проєкту передивились профайли всіх акторок України та влаштували проби 120 з них;
- Актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий зіграє у серіалі епатажного, емоційного авантюриста – дизайнера елітної жіночої білизни;
- Виконавець головної чоловічої ролі – Олексій Нагрудний у серіалі знімається разом зі своїм сином – Андрієм, за сюжетом вони також грають батька та сина;
- У процесі знімань серіалу режисер індивідуально працював з кожним актором, в результаті чого виникали цікаві ідеї розвитку сюжетної лінії. Аби зробити сцени ще яскравішими та підняти емоційний градус режисер міг вночі переписувати тексти. Подекуди актори зранку приходили на майданчик і за рекордно короткий час мали вивчити новий текст.
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