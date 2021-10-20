"Різниця у віці" на 1+1: творці проєкту поділилися цікавими фактами про ліричну комедію

"Різниця у віці" на 1+1: творці проєкту поділилися цікавими фактами про ліричну комедію

У центрі сюжету – долі рідних сестер.

Вже 1 листопада о 20:45 глядачі 1+1 побачать прем’єру нового серіалу "Різниця у віці".

У ліричній комедії розкажуть історію двох сестер, які через певні життєві обставити вирішують "помінятися віком", аби здійснити свою мрію.

Серіал "Різниця у віці" / пресслужба каналу "1+1"

Головні ролі у сералі виконають Ольга Атанасова та Дар'я Єгоркіна.

Серіал "Різниця у віці" / пресслужба каналу "1+1"

Виробництвом продукту займається кінокомпанія БРЕНДКОМ.

Серіал "Різниця у віці" / пресслужба каналу "1+1"

До слова, напередодні старту проєкту творці картини поділилися цікавими фактами про ліричну комедію "Різниця у віці":

Режисер-постановник проєкту – Олексій Кирющенко;

Для того, щоб знайти двох справді схожих акторок з різницею у віці, творці проєкту передивились профайли всіх акторок України та влаштували проби 120 з них;

Актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий зіграє у серіалі епатажного, емоційного авантюриста – дизайнера елітної жіночої білизни;

Виконавець головної чоловічої ролі – Олексій Нагрудний у серіалі знімається разом зі своїм сином – Андрієм, за сюжетом вони також грають батька та сина;

У процесі знімань серіалу режисер індивідуально працював з кожним актором, в результаті чого виникали цікаві ідеї розвитку сюжетної лінії. Аби зробити сцени ще яскравішими та підняти емоційний градус режисер міг вночі переписувати тексти. Подекуди актори зранку приходили на майданчик і за рекордно короткий час мали вивчити новий текст.

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