РНБО запровадила санкції проти Ані Лорак, Тодоренко, Повалій і Сєдокової

Санкції проти артистів-путіністів діятимуть протягом п'яти або ж десяти років.

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) запровадила санкції проти артистів, які підтримали війну, яку вороже розв'язала Росія, або ж вирішили мовчати.

Відповідні укази оприлюднили на сайті Офісу президента.

Зокрема, у список санкцій потрапили українські артисти Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова і Оксана Марченко.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Також російські знаменитості, які підтримують політику кремлівського диктатора Путіна, потрапили до списку санкцій, зокрема Олександр Сєров (санкції діятимуть 10 років), Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов (санкції діятимуть 10 років), Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі (санкції діятимуть протягом 10 років) та інші.

Фото: Тіна Канделакі / Фейсбук

Відповідні санкції передбачають блокування активів, заборону торгових операцій та виведення капіталу з України, анулювання ліцензій та дозволів, заборону на участь у приватизації та оренді, заборону на придбання земельних ділянок. Також підсанкційних осіб позбавлять державних нагород України та інших форм відзнак.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики ще на початку повномасштабної війни запровадило санкції проти 47 російських артистів, які підтримали кроваву політику Путіна.

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