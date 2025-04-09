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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
138
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2 хв

Роббі Вільямс шокував небезпечною хворобу, яку в нього діагностували після вживання препарату для схуднення

Також артист пояснив, чому взагалі почав худнути та скільки кіло позбувся.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Роббі Вільямс

Роббі Вільямс / © Associated Press

Популярний британський співак Роббі Вільямс шокував, як після вживання препарату для схуднення в нього діагностували небезпечну хворобу.

Торік виконавець розпочав боротьбу з вагою. Утім, музикант вирішив звернуся за допомогою до препарату, який допомагає з втратою кілограмів. Звичайно, результат 51-річний Вільямс помітив. Зокрема, артист схуднув на 13 кілограмів. Проте разом із тим у співака діагностували небезпечну хворобу — цингу. В інтерв’ю The Mirror. Артист ділиться, що на тлі вживання препарату в нього зникав апетит, тож він нічого не їв. Окрім кілокалорій Роббі Вільямс не отримував поживних речовин, що призвело до дефіциту вітаміну С, що й спричинило появу цинги.

“Я припинив їсти, і я не отримував поживних речовин”, — зізнається музикант.

Роббі Вільямс / © Associated Press

Роббі Вільямс / © Associated Press

Роббі Вільямс також зізнався, що худнути почав через те, що в нього дисморфія тіла — психічний розлад, коли людина вигадує ваду і гіперболізує її. Музикантові здавалося, що він має зайву вагу. Коли ж близькі були стурбовані його худорлявістю, саме тоді він вважав, що має ідеальний вигляд.

“З дисморфією тіла, коли люди кажуть, що вони стурбовані тим, який ти маєш вигляд, ти кажеш: “Я досяг цього“. Коли люди кажуть: “Ми хвилюємося, що ти занадто худий“. То спадає на думку: „Джекпот, я досяг землі обітованої“, - зізнається музикант.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Олена Тополя мала проблеми з вагою. Знаменитість важила всього 41 кілограм. Тож, виконавиця намагалася набрати кіло і їй це вдалося. Нещодавно зірка розсекретила свою нову вагу.

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