Роберт Де Ніро в Новий рік звернувся до українців і неочікувано промовив знакові для них слова

Роберт Де Ніро / © Associated Press

Голлівудський актор Роберт Де Ніро з нагоди Нового року звернувся до українців.

Актор записав короткий ролик. Зокрема, він привітав українців з новорічними святами і від імені всієї своєї родини побажав найголовнішого – миру, свободи та безпеки. Окрім того, наприкінці відео Де Ніро неочікувано заговорив українською. Він промовив важливе гасло “Слава Україні!”. Відповідний ролик зі зверненням голлівудського актора з'явився на сторінці в Instagram Ukraine WOW — громадської організації, яка займається популяризацією української культури.

“Вітаю! Це Роберт Де Ніро. У цей святковий сезон ми з моєю родиною бажаємо вам добробуту, радості, безпеки, свободи та миру. З любов'ю. Слава Україні”, — промовив на відео актор.

Зазначимо, Роберт Де Ніро підтримує українців, проти яких країна-агресорка Росія розв'язала війну. Також він відкрито критикує нинішнього президента США Дональда Трампа, який веде доволі суперечливу політику.