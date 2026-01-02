- Дата публікації
Роберт Де Ніро в Новий рік звернувся до українців і неочікувано промовив знакові для них слова
Артист зробив важливе послання.
Голлівудський актор Роберт Де Ніро з нагоди Нового року звернувся до українців.
Актор записав короткий ролик. Зокрема, він привітав українців з новорічними святами і від імені всієї своєї родини побажав найголовнішого – миру, свободи та безпеки. Окрім того, наприкінці відео Де Ніро неочікувано заговорив українською. Він промовив важливе гасло “Слава Україні!”. Відповідний ролик зі зверненням голлівудського актора з'явився на сторінці в Instagram Ukraine WOW — громадської організації, яка займається популяризацією української культури.
“Вітаю! Це Роберт Де Ніро. У цей святковий сезон ми з моєю родиною бажаємо вам добробуту, радості, безпеки, свободи та миру. З любов'ю. Слава Україні”, — промовив на відео актор.
Зазначимо, Роберт Де Ніро підтримує українців, проти яких країна-агресорка Росія розв'язала війну. Також він відкрито критикує нинішнього президента США Дональда Трампа, який веде доволі суперечливу політику.