Роберт Де Ніро зводив свою 2-річну донечку на концерт для малюків: який вигляд має дівчинка

Роберт Де Ніро / © Associated Press

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Голлівудський актор Роберт Де Ніро вирішив розважити свою наймолодшу доньку, яку йому народила тренерка з бойових мистецтв Тіффані Чен.

Знаменитість зводив 2-річну Джію Вірджинію на особливий концерт. Зокрема, вони побували на виступі австралійського гурту The Wiggles, родзинкою якого є те, що вони створюють музику для дітей. Подія відбулася в Нью-Йорку.

81-річний Роберт Де Ніро разом із донечкою не лише насолоджувався концертом, а й поспілкувався з учасниками колективу та, звичайно ж, зробив фото на пам'ять. На знімках можна розгледіти, який вигляд має Джія Вірджинія. Річ у тім, що сам Роберт Де Ніро не часто ділиться контентом із донечкою.

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Роберт Де Ніро з 2-річною донькою та учасниками гурту The Wiggles / © Getty Images

Дівчинка була одягнена в білу сукню з квітковим принтом. Маленька Джія Вірджинія вже помітно підросла та, як звернули увагу користувачі, стає дедалі більше схожою на свою маму.

Зазначимо, Роберт Де Ніро є батьком сімох дітей. Донечка Джія Вірджинія з'явилася на світ 2023 року, коли акторові було 79. Дівчинку йому народила кохана Тіффані Чен, яка молодша за нього на 40 років.

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно український шоумен Даніель Салем поділився рідкісними кадрами з 10-річною донькою. На знімках можна помітити, як Санта-Луна помітно підросла та змінилася.