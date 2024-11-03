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Роберт Паттінсон, Гаррі Стайлс та інші: хто потрапив до топу найсексуальніших чоловіків світу

Роберт Паттінсон, Гаррі Стайлс та інші: хто потрапив до топу найсексуальніших чоловіків світу

Гаррі Стайлс, Роберт Паттінсон / Фото: Associated Press

Знаменитості вибороли перші місця в конкретних категоріях.

Відомий глянець оголосив імена найсексуальніших чоловіків світу, серед яких опинилися британський актор Роберт Паттінсон, музикант Гаррі Стайлс та інші.

Відповідний рейтинг склав журнал People. Так, видання провело голосування за звання найсексуальнішого чоловіка світу, в якому взяло участь 350 тисяч користувачів. Хто виборов головний титул – оголосять вже 12 листопада. Наразі ж журнал представив переможців у конкретних категоріях.

Найсексуальнішим чоловіком із татуюваннями став американський актор Джеремі Аллен Вайт, який грав у серіалі "Ведмідь" та завдяки цьому виборов статуетки "Еммі" та "Золотого глобуса".

Джеремі Аллен Вайт / © Associated Press
Джеремі Аллен Вайт / Фото: Associated Press

Тим часом найсексуальнішим серцеїдом став 27-річний австралійський актор Джейкоб Елорді, який прославився завдяки ролі у серіалі "Ейфорія".

Джейкоб Елорді / © Associated Press
Джейкоб Елорді / Фото: Associated Press

А от титул найсексуальнішого музиканта дістався англійському співакові Гаррі Стайлсу. До слова, артист і раніше перемагав у відповідній категорії.

Гаррі Стайлс / © instagram.com/hshq
Гаррі Стайлс / Фото: instagram.com/hshq

Англійський актор Роберт Паттінсон став найсексуальнішим батьком первістка. Цьогоріч кохана артиста – модель С'юкі Вотергаус – народила йому маля. Закохані досі приховують стать та ім'я дитини.

Роберт Паттінсон / © Associated Press
Роберт Паттінсон / Фото: Associated Press

Дісталося й призове місце коханому американської співачки Тейлор Свіфт – спортсмену Тревісу Келсу. Він разом зі своїм братом Джейсоном став найсексуальнішим ведучим подкасту.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келс / © Associated Press
Тейлор Свіфт і Тревіс Келс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно виданню People назвало імена 15 найсексуальніших чоловіків у світовому шоубізнесі. Хто потрапив до рейтингу – дізнавайтесь у нашому матеріалі.

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