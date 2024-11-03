Роберт Паттінсон, Гаррі Стайлс та інші: хто потрапив до топу найсексуальніших чоловіків світу

Знаменитості вибороли перші місця в конкретних категоріях.
Відомий глянець оголосив імена найсексуальніших чоловіків світу, серед яких опинилися британський актор Роберт Паттінсон, музикант Гаррі Стайлс та інші.
Відповідний рейтинг склав журнал People. Так, видання провело голосування за звання найсексуальнішого чоловіка світу, в якому взяло участь 350 тисяч користувачів. Хто виборов головний титул – оголосять вже 12 листопада. Наразі ж журнал представив переможців у конкретних категоріях.
Найсексуальнішим чоловіком із татуюваннями став американський актор Джеремі Аллен Вайт, який грав у серіалі "Ведмідь" та завдяки цьому виборов статуетки "Еммі" та "Золотого глобуса".
Тим часом найсексуальнішим серцеїдом став 27-річний австралійський актор Джейкоб Елорді, який прославився завдяки ролі у серіалі "Ейфорія".
А от титул найсексуальнішого музиканта дістався англійському співакові Гаррі Стайлсу. До слова, артист і раніше перемагав у відповідній категорії.
Англійський актор Роберт Паттінсон став найсексуальнішим батьком первістка. Цьогоріч кохана артиста – модель С'юкі Вотергаус – народила йому маля. Закохані досі приховують стать та ім'я дитини.
Дісталося й призове місце коханому американської співачки Тейлор Свіфт – спортсмену Тревісу Келсу. Він разом зі своїм братом Джейсоном став найсексуальнішим ведучим подкасту.
Нагадаємо, нещодавно виданню People назвало імена 15 найсексуальніших чоловіків у світовому шоубізнесі. Хто потрапив до рейтингу – дізнавайтесь у нашому матеріалі.
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